Adán Augusto López no está de gira para promover revocación de mandato: defiende AMLO al secretario de Gobernación

Ciudad de México.- El presidente AMLO aseguró que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, no está de gira por los estados de México para promover la revocación de mandato, luego de la polémica que causara las declaraciones del funcionario.

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los actos proselitistas que realizo Adán Augusto durante una gira, donde promovió la consulta para la revocación, asegurando que el INE no lo podía despedir de su puesto.

AMLO negó que su secretario de Gobernación haya sido encomendado en realizar esta gira la semana previa a la votación de la revocación de mandato para promover el ejercicio democrático, descartando, además, que se trata de una campaña para ser candidato a la presidencia de México en 2024.

“Ojalá se actúe con rectitud y en el caso del secretario de Gobernación, pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, él para que se tranquilicen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la presidencia. Que no se confunda, él no está haciendo campaña, no está actuando de esa forma”, declaró el mandatario.

El presidente Andrés Manuel reconoció que Adán Augusto fue llamado a trabajar en el Gobierno Federal, porque “necesitaba un secretario de gobernación que me ayude con la agenda que tiene que ver con el interés público”.

INE en su contra

Por otra parte, Andrés Manuel indicó que el Instituto Nacional Electoral mantiene una campaña en su contra, asegurando que sólo les molesta cuando se habla a favor de la revocación de mandato y no en contra.

“Hay elementos, hay pruebas, de que sólo se impide que se manifiesten que participen los que están a favor de la transformación no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente”, mencionó

Incluso AMLO acusó que los dirigentes de partidos se han unido a las campañas en contra de la revocación de mandato, sin tener consecuencias por parte del órgano electoral.

“Hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada”, puntualizó.