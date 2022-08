Adán Augusto López presume conciencia tranquila tras decirle a madre buscadora que no confía en ella

"Pues yo tampoco confío en usted ", respondió el aspirante de Morena a las elecciones de 2024. "Yo soy una madre de una desaparecida y por eso no confío en las autoridades, yo necesito papel con firma y sello", reviro la mujer.

"A ver, señora, ¿usted confía en mí?", le preguntó a la madre buscadora, quien respondió: "pues la verdad yo no confío en nadie".

Durante el diálogo, le preguntó a una madre buscadora si confiaba en él para resolver su problema, a lo que ella dijo que no, pues no bastaba con un acuerdo verbal, sino que requería un documento con firma y sello.

Fue el pasado martes 2 de agosto cuando el secretario de Gobernación le dijo a la madre de una desaparecida que no confía en ella , luego de que ella le dijo que no confía en las autoridades.

"Si me da usted su número de teléfono le mando el video completo y entonces ya usted verá, tan es así que como una hora después, cuando regresé a la oficina ya los habíamos atendido y ya había un acuerdo ", aseguró el funcionario, sin detallar en qué consistió el acuerdo.

También resaltó que una hora después de decirle a la madre buscadora que no confía en ella ya las habían atendido y llegado a un acuerdo para brindarles apoyo en Segob.

Ante la insistencia de la prensa, que le preguntó si su reacción no sería una muestra de indiferencia hacia los familiares de desaparecidos , Adán Augusto se ofreció a aportar el "video completo" del diálogo con las madres buscadoras.

"¿Qué opina de la polémica que se armó por la declaración que dio con las madres de desaparecidos?, ¿Se sacó de contexto esto de que 'yo tampoco confío en usted?", le preguntaron. "No, yo no doy declaración respecto a eso, tengo mi conciencia tranquila ", respondió el titular de Segob.

México.- El secretario de Gobernación (Segob) , Adán Augusto López, afirmó que tiene la "conciencia tranquila" tras la polémica por decirle a la madre de una desaparecida que no confía en ella .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.