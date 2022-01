Adán Augusto no es capaz de contradecir a AMLO, pero todos hablan bien de él: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola criticó que Adán Augusto López no hace nada que contradiga a AMLO, pero todos hablan bien de él y ahora está al frente de las Mañaneras mientras el presidente se recupera de su contagio de Covid-19.

En su columna de opinión publicada el 12 de enero de 2022, Loret de Mola dio un repaso a la figura de Adán Augusto, que pasó de ser gobernador de Tabasco a secretario de Gobernación (Segob) gracias a su intachable lealtad hacia AMLO.

El columnista aseguró que cuando Adán Augusto fue gobernador de Tabasco no mandaba él en el estado, sino Andrés Manuel López Obrador, quien daba su anuencia para cada obra, decisión y programa a implementar, así que en el Zócalo capitalino se tomaban las decisiones de Tabasco.

"En el estado no mandaba él (Adán Augusto). Mandaba su gran amigo, su casi hermano, el presidente López Obrador. No había obra de infraestructura, decisión política, programa social ni rubro presupuestal que no llegara a la entidad con la directriz clara de Palacio Nacional. Las decisiones de Tabasco se tomaban en el Zócalo de la Ciudad de México", criticó.

Loret de Mola añadió que Adán Augusto López siempre acató la voluntad de AMLO y nunca impulsó una agenda propia, lealtad que fue recompensada con su nombramiento en la Segob, es decir, la mano derecha del mandatario.

"Lejos de rebelarse, de usar su poder político local para complicar la voluntad presidencial o de buscar resquicios para impulsar su propia agenda y no la del presidente, Adán Augusto López acató. Esa lealtad fue una buena apuesta: López Obrador lo volvió su número dos", aseveró.

En consecuencia, ante el contagio de ómicron de AMLO, el morenista ha quedado al frente de las Mañaneras, descritas por Loret como "el ejercicio de gobierno más importante" de la 4T.

El periodista resaltó que a lo largo del tiempo que lleva en la Segob, Adán Augusto López se ha forjado una buena fama entre sus interlocutores, ya sean morenistas u opositores. Y es que el secretario de Gobernación se ha distinguido por su facilidad al diálogo, incluso con los más enfrentados con AMLO, mientras que dentro del gobierno se le ve como un operador político eficaz, sin que se alboroten las aguas por las elecciones de 2024 todavía.

"Dentro del gobierno no ha entrado al golpeteo de la sucesión presidencial y sus pares lo ven como un eficaz operador político y un buen gestor. En la oposición, hablan bien de él gobernadores, dirigentes de partido, figuras del Legislativo", escribió.

Gracias a su lealtad, Adán Augusto se ha convertido en la mano derecha de AMLO. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con Loret de Mola, políticos que se han reunido con Adán Augusto destacan de él cosas como que "contesta rápido los chats, responde rápido las peticiones y trata de desatorar problemas tanto administrativos como políticos".

Pero el columnista no deja de lado que Adán Augusto posee las características de un hombre "sin margen de maniobra ni vida política propia", dada su sumisión total hacia AMLO.

"Se ha ganado de un lado y otro de la cancha la fama de ser un vehículo confiable: sin agenda propia, todo lo consulta con el presidente, no hace nada que contradiga a su jefe, de todo le informa", apuntó.

En el gobierno de AMLO, estas características en Adán Augusto se vuelven "virtudes de un alto funcionario", un intermediario entre aliados y opositores a través del cual se pueden llegar a acuerdos, resaltó el periodista.

Loret destacó que pese a su perfil discreto, Adán Augusto estará al frente de los reflectores estos días debido a la ausencia de AMLO por su contagio, por lo que el funcionario estará a prueba ante el templete, lo que sin duda puede tener sus repercusiones para las próximas elecciones presidenciales.

"Veremos cómo usa ese poderoso templete. Y cómo el poderoso templete incide en él. Cómo se porta y cómo lo ven dentro y afuera. Todo esto va a pesar este año, el próximo y, desde luego, en el 2024", señaló el columnista.