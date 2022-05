Adán Augusto y Encinas no me han atendido, menos cumplido: Madre buscadora responde a AMLO

México.- La madre buscadora Ceci Flores respondió a AMLO que ni Adán Augusto López ni Alejandro Encinas la han atendido, luego de que el presidente aseguró que la activista y su familia tienen protección y sus funcionarios se pusieron en contacto con ella, aunque se equivocó al decir su ubicación.

A través de su cuenta de Twitter, la madre buscadora compartió las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que afirmó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, y la secretaria de Seguridad (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, "han hablado con ella varias veces en general".

Además, AMLO señaló que Ceci Flores contaba con protección del gobierno federal, pero decidió irse por su cuenta a Sonora. Ella aclaró que se encuentra en Sinaloa, por lo que a quien debería pedir apoyo es al gobernador Rubén Rocha Moya y no a Alfonso Durazo, como mencionó el mandatario federal.

"Estoy en Sinaloa, no en Sonora. Es a Rocha Moya a quien debió pedirle apoyo. Ah y Adán Augusto y Alejandro Encinas no me han atendido, menos cumplido", respondió la madre buscadora a AMLO.

Ceci Flores le aclaró a AMLO que ni Adán Augusto ni Alejandro Encinas la han atendido. Imagen: Captura de Twitter

Detalló que fue apenas ayer cuando se le comenzó a brindar protección tras denunciar que su vida se encuentra en riesgo, pero no ha sido atendida por los funcionarios mencionados por el presidente López Obrador.

El pasado 28 de mayo, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora denunció que su vida corre peligro, por lo que tuvo que suspender las labores de búsqueda de su hijo de forma indefinida.

La activista busca a su hijo Alejandro Guadalupe, quien se encuentra desaparecido desde 2015, cuando fue visto por última vez en Los Mochis, Sinaloa, así que estuvo realizando labores de búsqueda en dicho estado.

"Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser", denunció Ceci Flores en redes sociales.

En otro tuit, Ceci Flores le aclaró a AMLO que las madres buscadoras no son adversarias de su gobierno, por lo que le pidió ayuda a Beatriz Gutiérrez Müller, con la esperanza de que el mandatario la escuche a través de su esposa.

"Déjeme contarle de primera mano sin intermediarios nuestra realidad señor presidente

López Obrador. No somos adversarias ni malas personas. Yo solo soy una madre desesperada por encontrar a sus hijos. Ayúdeme señora Beatriz Gutiérrez Müller, sé que a usted la escucha", escribió.

Ceci Flores le pidió ayuda a Beatriz Gutiérrez para que AMLO la escuche. Imagen: Captura de Twitter

La activista sonorense lamentó las dificultades que ha enfrentado en la búsqueda de su hijo en Sinaloa, pues asegura que nadie quiere apoyarla "por miedo" ni le rentan maquinaria. "El gobierno nos abandonó", señaló.

"Nadie se me acerca por miedo, tampoco me quieren rentar maquinaria. Somos mi hija Ceci, un señor de la tercera edad y su servidora quienes estamos en el predio buscando y escarbando. Mi seguridad no es permanente, solo me acompañan a la búsqueda. Estoy muy triste", expresó Ceci Flores.

¿Qué dijo AMLO sobre la madre buscadora?

Previamente, al ser cuestionado por una reportera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que Ceci Flores y su familia tienen protección aunque decidió irse por su cuenta a Sonora, aunque la activista en realidad se encuentra en Sinaloa.

AMLO afirmó que instruyó al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para brindarle protección a la madre buscadora, e inmediatamente se disculpó por haber mencionado que lo "dio la instrucción", ya que el exsecretario de Seguridad es un "gobernante libre y soberano".

"Hoy lo planteé en la mañana, toda su familia tiene protección, ella también, nada más que decidió por su iniciativa propia irse. De todas maneras se le está cuidando donde está en Sonora. Se dio la instrucción al gobernador Alfonso Durazo; ofrezco disculpa porque dije 'se dio la instrucción', ¡no, está mal dicho! Se hizo la recomendación al gobernador, porque él es un gobernante libre y soberano", subrayó.