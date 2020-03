Adelanta Monreal rechazo a reelección de legisladores

Cd. de México, México.-La reforma que permitiría la reelección de diputados y senadores no será aprobada en el Senado de la República, adelantó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta.



Previo a una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de las acciones contra el coronavirus, el legislador de Morena habló sobre el proceso legislativo.

"Vamos a seguir sesionando hasta que la Secretaría de Salud indique la pertinencia, o no, de legislar", comentó.Sobre la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados, que permitiría a los legisladores federales hacer promoción sin renunciar a su cargo, Monreal dijo que la mayoría de Morena no va a precipitar su decisión."Es decir que no va a ser aprobada fast track, ni precipitadamente, ninguna minuta del proyecto enviado", sentenció."Nosotros como Cámara revisora no vamos a apoyar ninguna decisión que consideramos injustificada, precipitada, inconveniente. Por lo pronto, se los digo con toda honestidad, no se va a aprobar".El legislador participará en la segunda reunión de Gabinete que tendrá López Obrador esta semana para abordar las acciones a tomar frente a la pandemia del Covid-19.