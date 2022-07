"Admira a Jesucristo pero se parece al diablo": Lilly Téllez critica a AMLO por admirar a Jesús

"Está siguiendo las enseñanzas de Jesús. Por eso veo, veo en Andrés Manuel rasgos muy importantes de santidad. Qué lástima que no lo valoren. Para él son muy importantes los pobres, o como decía Jesús: 'Los últimos serán los primeros'", declaró el cura.

En entrevista, el padre Solalinde lamentó que AMLO no sea valorado como se merece e incluso aseguró que presidentes como él sólo se ven "cada 100 o 200 años", por lo que México ha sido bendecido con su llegada al poder.

" Si me piden que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado , al que respeto más por su entrega a favor de los desposeídos, es Jesús Cristo , que de acuerdo a mi interpretación teológica, encabezó un movimiento en favor de los pobres y por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban 'alborotador del pueblo', 'agitador del pueblo', y lo crucificaron", manifestó el mandatario.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.