Advierte AMLO que presentará 3 reformas constitucionales

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, advirtió que el Poder Ejecutivo presentará tres nuevas reformas constitucionales que, en su consideración, beneficiarán a los ciudadanos en diferentes ámbitos de la vida pública.

AMLO mencionó el supuesto de la una reforma fiscal asegurando que tal no existe y de haber alguna propuesta, se comprometió a no promover el aumento de impuestos en México, tal como hizo durante su campaña a la presidencia del país.

“No van a haber reformas promovidas por el Ejecutivo para aumentar impuestos, porque ayer se habló de una reforma fiscal y cuando se hablaba de una reforma fiscal se hablaba para el aumento de impuesto s(…) que no se vaya a confundir nadie”, declaró AMLO.

Siguiendo esta línea, el presidente Andrés Manuel recordó que durante su sexenio aún faltan por presentar tres reformas, las cuales se están realizando y se presentarán en su debido momento.

¿Cuáles son las tres reformas?

AMLO anticipó que las tres reformas por presentar serán de beneficio para los mexicanos, trayendo a colación su reforma sobre las pensiones, las cuales fueron elevadas a rango constitucional.

Así aseguró que presentará las siguientes reformas esperando ocurra lo mismo:

Reforma para CFE

El mandatario indicó que el sistema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debe ser modificado no sólo para erradicar la corrupción que existe en la paraestatal, sino para garantizar a los mexicanos que el precio de la luz no debe aumentar.

AMLO recordó que durante las administraciones pasadas se dedicaron a saquear a la CFE y actualmente las empresas privadas tienen gran ventaja en el mercado eléctrico en el país.

“Que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la CFE para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras que se apoderaron de México”, aseveró.

Reforma al sistema electoral

Como ya había anticipado, Andrés Manuel reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE), debe ser reconstruido por las malas prácticas que se realizan en el interior del órgano autónomo, asegurando que se debe constituir una institución que no intervenga en los procesos electorales.

“Una reforma electoral para que de verdad allá independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo, que haya democracia porque durante mucho tiempo se han inclinado, los que deberían actuar como jueces en favor de los grupos de intereses creados”.

Asimismo explicó que los procesos electorales en México deben estar escrudiñados por personas honestas que no interpongan sus intereses personales antes que los democráticos del país.

Tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas”, agregó.

López Obrador mencionó también el gran presupuesto que el INE se lleva para realizar los procesos electorales en México, indicando que la reforma podría recordar los recursos que serían aprovechados para los programas sociales del Gobierno Federal.

Reforma a la Guardia Nacional

Por último López Obrador dijo que era necesaria una reforma para fortalecer el sistema de la Guardia Nacional (GN), haciendo una comparación de lo que pasó con la deshecha Policía Federal, debido a que no pudo cumplir con su misión por la falta de atención a la institución.

“La Guardia Nacional, que no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal que se integró y se echó a perder. Esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo y nunca tuvo el apoyo que necesitaba”, sentenció.

El presidente no indicó en qué momento serían presentadas las reformas, sin embargo aseguró que ya se estaba trabajando en la realización de las mismas para su póstuma presentación ante el Poder Legislativo.

