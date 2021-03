Advierte AMLO reforma constitucional si Ley a la Industria Eléctrica no procede en SCJN

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, advirtió en su conferencia matutina que de frenar su reforma en materia eléctrica, presentaría ante el poder legislativo, una reforma constitucional, luego de que presentaran más amparos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

AMLO aseguró que las suspensiones presentadas en la SCJN por la reforma energética era buena, pues así de podría transparentar cómo se beneficiaba a empresas privadas, por encima de los ciudadanos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo el presidente Andrés Manuel indicó que de cancelar su reforma energética, presentará una reforma constitucional ante el fallo, considerando que él no será cómplice de la corrupción que se está realizando.

Leer más: Juez emite 11 amparos más contra la reforma eléctrica de AMLO

“Yo estoy seguro de que no es inconstitucional la reforma eléctrica, pero si así lo determina el Poder Judicial, y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la constitución porque no puedo ser yo cómplice, del robo, del atraco”, declaró AMLO.

Y es que el día de ayer, un juez más de la SCJN se sumó a presentar suspensiones provisionales mediante amparos, a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel.

AMLO indicó que podrían presentar quienes quisieran querellas por la reforma, sin embargo, anticipó que no tomará acciones contra ellos, luego de la carta que envió a la SCJN para investigar al primer juez que paró provisionalmente la reforma.

En este sentido López Obrador recordó que cada Poder en México mantiene autonomía, por lo que respetará el fallo del Poder Judicial ante su reforma, asegurando que no busca imponerse como presidente autoritario.

Presentan nuevos amparos a reforma

El día de ayer el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, presentó 11 amparos contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel, sumándose a la suspensión provisional solicitada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro.

López Figueroa presentó los amparos al indicar que la reforma eléctrica de AMLO da preferencia a la compra de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual no cuenta con la tecnología suficiente para producir energías renovables.

Leer más: Muere Sylvia Sánchez, esposa del priista Manlio Fabio Beltrones

La reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores, sin embargo, en su última fase frente al Judicial, tuvo un paro al considerar anticonstitucional la reforma a la Ley Eléctrica.

Y es que la reforma de AMLO establece que se debe dar preferencia a la compra de energía eléctrica limpia, in embargo la CFE no produce este tipo de energías debido a una deficiencia de inversión en tecnología.