Advierte Ebrard problemas entre México y Estados Unidos por caso Cienfuegos

México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriroes, Marcelo Ebrard Casaubón declaró que podría haber serios poblemas de confianza con Estados Unidos si se revelara nueva evidencia en el caso contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda.

"No se vale que me mandes ahorita unos testimonios y mañana otros, no se vale que de la agencia después alguien diga que esos no eran, sino que había otra llamada, porque entonces es otra vez problema de confianza y, yo diría, muy serio" declaró el canciller de México, Marcelo Ebrard.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante la conferencia matutina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador realizada el día de ayer, fue que Ebrard Casaubón declaró que México confía en que la evidencia que mandó la DEA, sean todos los elementos que usaron para crear el caso contra Salvador Cienfuegos.

Leer más: El H9 informó como conoció a Salvador Cienfuegos

Esta declaración fue realizada un día después de que la Fiscalía General de la República ofreciera un comunicado de prensa donde informaba que no se realizaría acción penal alguna contra Cienfuegos Zepeda.

El argumento de la FGR fue que no había elementos de prueba suficientes para establecer una relación entre Salvado Cienfuegos y los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que se le achacaron en Estados Unidos.

Aunado a ello, la Fiscalía General de la República también informó que se realizó una investigación sobre los movimientos financieros de Cienfuegos Zepeda y no se observó que hubiera alguna clase de enriquecimiento fuera de sus honorarios por alto puesto que ocupaba.

Salvador Cienfuegos Zepeda se desempeñó como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

El general retirado fue detenido en Los Ángeles, Estados Unidos, durante el mes de octubre, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero y tres más relacionados al tráfico de drogas.

Días después, el gobierno de México solicitó que se desetimaran los cargos contra Cienfuegos Zepeda en Estados Unidos y este fuera enviado a nuestro país, para que fueran autoridades mexicanas quienes dirigieran la investigación.

Como resultado, unas semanas después de que fuera detenido fue enviado a México, libre de cargos en Estados Unidos, y se inició un proceso en contra de él. Como parte del acuerdo entre México y Estados Unidos, el país norteamericano proporcionó a la Secretaría de Relaciones Exteriores todas las evidencias que poseía en el caso contra el general mexicano.

Estas evidencias fueron recibidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón y fueron enviadas a la Fiscalía General de la República para que se diera el seguimiento correspondiente.

Tras la conclusión de la investigación de la Fiscalía de los elementos que envió la DEA de Estados Unidos, se determinó no ejercer acción penal contra Cienfuegos Zepeda.

Posteriormente, como acto de transparencia, la evidencia en el caso contra el general Salvador Cienfuegos fue publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Se trata de más 700 páginas escaneadas en formato PDF que registran fotografías de conversaciones, personas y vehículos.

Es por ello, que el secretario de Relaciones Exteriores declaró que podría haber un serio problema de confianza con Estados Unidos, si surgen nuevas evidencias que el país norteamericano se reservó en el caso de Cienfuegos Zepeda.

Leer más: Departamento de Justicia de Estados Unidos: México violó tratado al publicar expediente de Salvador

"Dije yo: Para México sería impensable, -dije suicida- no hacer nada, pero ojo, lo que hizo la fiscalía es citar a comparecer a Cienfuegos, lo que nos informa la fiscalía es que de los elementos que proporcionó el fiscal general de los Estados Unidos, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustanciar la causa en contra del general, es lo que dice. No es que no se haya hecho nada, sí se hizo" explicó Marcelo Ebrard.