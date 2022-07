Advierte Gobernador de Durango que denunciará a periodista 

Durango.- El periodista duranguense Iván Soto Hernández reveló que, tras iniciar el proceso legal por la violación de su hija, el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, advirtió que lo denunciaría por omisiones en el cuidado de la joven.

Soto Hernández dio a conocer ayer el audio de la llamada en el medio digital que dirige, Durango En Vivo, y señaló que lo considera como una amenaza por las críticas que ha hecho sobre la Administración del Mandatario panista que concluye su sexenio en dos meses.

En rueda de prensa y acompañado de sus hermanos, Héctor y Daniela, actual Regidora del PRI en Durango, el comunicador informó que, ante la advertencia de Aispuro Torres, tramitó un amparo y anticipó que esta semana se trasladará a la Ciudad de México para denunciarlo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Afirmó que solicitará la intervención de la Secretaría de Gobernación en este caso, así como de organismos nacionales e internacionales de protección a periodistas.

Ivana, hija Iván Soto Hernández, fue víctima de violación en mayo de 2021 y se señala como agresores a un hijo de un dirigente panista y al hijo de un empresario duranguense, quienes hasta la fecha no han sido detenidos.

El periodista dijo en entrevista que fue hasta tres meses después de los hechos cuando su hija le informó sobre la violación y un día después acudieron a denunciar ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

De acuerdo con la grabación, Aispuro Torres señala que la denuncia que presentará en contra de Soto Hernández no está relacionada con el ejercicio de su trabajo como periodista, sino que es en contra de un padre de familia que fue omiso en el cuidado de su hija y que no presentó oportunamente la denuncia en contra de los responsables del agravio de Ivana.

"El Gobernador también tiene derecho a defenderse, quería decírtelo de frente, para que estuvieras enterado", se escucha en el audio.

"El Gobierno no puede ser omiso, es una obligación del Estado velar por los ciudadanos, eras el mayor responsable de tu hija y no presentaste la denuncia a tiempo, si tú no atendiste esa parte y esa responsabilidad se la quieres echar al Estado, el Gobernador no lo va a permitir".

Soto Hernández dijo que desconoce cómo es que Aispuro Torres le quiere encuadrar una carpeta de investigación.

"Pero me queda claro que no es por Ivana, no es por proteger a Ivana", aseguró.