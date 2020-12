Advierte INE que Morena aprovecha la vacuna covid-19 con fines electorales

México.- Después de que la Comisión de Quejas del INE determinó que no removerán de sus redes sociales un promocional en el cual se enfatiza que el Gobierno de México da garantía a los ciudadanos de la vacuna covid-19, y que Morena usó la mitad de sus prerrogativas para eso, consejeros electorales advirtieron que Morena usa el tema con fines electorales.

Los funcionarios señalaron también al Presidente del partido que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Mario Delgado Carrillo, de aprovechar la situación para intentar posicionarse de cara a las elecciones del 2021.

El ente del INE mencionado declaró improcedente quitar el video, pues consideró que no cumple con las características para aplicar alguna medida cautelar, pero los Consejeros no concuerdan, pues advirtieron que el partido en el poder usa runa estrategia para ganar terreno en las preferencias electorales, algo que no tendría mayor relevancia de no ser porque actualmente está prohibido.

Hoy en día solo se permite a los partidos políticos la difusión de spots en los cuales se hable sobre los procesos internos para elegir candidatos, y hasta el siguiente marzo de 2021 se podrá hablar sobre los actos hechos por el gobierno del país.

Los quejosos recalcaron que además las prerrogativas devueltas por Morena no es dinero de ellos, sino impuestos de las y los mexicanos, por lo cual la Tesorería lo suma a una bolsa general.

Ante la medida tomada por la Comisión, el Consejero Presidente, Ciro Murayama Rendón, recordó que no es lo mismo una precampaña y una "campaña anticipada", por lo cual los entes políticos deben respetar y tener claro sus límites.

"No estamos ante actos espontáneos de un dirigente partidista, sino ante una campaña de posicionamiento de su partido para generar una identidad entre Morena y el Gobierno de la llamada 4T y alrededor de la vacunación", dijo.

Por otro lado, los consejeros también consideraron lamentable que los líderes nacionales de Morena no transparenten cómo se elegirá a los candidatos que los representen en 2021, a sus precandidatos u otros aspectos de sus procesos internos.

"El partido debe decir a sus militantes cuáles son los métodos de selección de sus candidaturas y no decir qué programas sociales se están llevando a cabo. El uso de programas sociales en la comunicación de los partidos es para ganar adeptos y no estamos en esa etapa", recalcó la consejera del INE Claudia Zavala.