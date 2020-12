Advierte Manuel Clouthier a su hermana Tatiana: "Los riesgos que se le suba el poder y se haga chaira"

Ciudad de México.- Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el nombramiento de la diputada federal, Tatiana Clouthier como titular de la Secretaría de Economía (SE) en lugar de Graciela Márquez, el empresario Manuel Clouthier le advirtió en Twitter a su hermana que ahora como integrante del gabinete "los riesgos son que se le suba el poder, que se haga chaira".

La legisladora no ha dado respuesta al mensaje, pero Manuel Clouthier destaca que Tatiana es una mujer trabajadora y honesta, misma que enfrentará un importante reto en su trayectoria política ahora al frente de una secretaría de Estado.

El también político sinaloense le pide a su hermana que dentro de sus nuevas funciones no debe de contribuir a que se polarice y su trabajo debe de enfocarse a unir (Tatiana Clouthier será la nueva secretaria de Economía; Graciela Márquez irá al Inegi).

El tercer consejo que da es que el Gobierno Federal no estorbe y deje trabajar al sector productivo, reitera Manuel Clouthier.

En otro tuit publicado más tarde, el hermano de Tatiana destaca las virtudes de ella y escribe esto: "Tatiana Clouthier es muy trabajadora, muy honesta, muy ejecutiva, de retos y quiere mucho a México, estas son sus virtudes", pero agrega este mensaje: "los riesgos son que se le suba el poder, que se haga chaira y polarice en lugar de unir, que no escuche a IP, que no sea escuchada por AMLO y solo la use !".