Advierte Mario Zamora riesgo en la tenencia de la tierra en Sinaloa

Sinaloa.- Productores y representantes de distritos de riego del Río Fuerte urgieron que necesitan el apoyo del próximo gobernador de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, frente a leyes que se han pretendido impulsar en el Congreso de la Unión, para prácticamente expropiar la tierra, además de los programas eliminados por el gobierno federal para el apoyo al sector agrícola, que de ser materializados provocarán una crisis en la producción de alimentos.

Los líderes productores de la región se dijeron unidos en una causa común, que solicitaron sea encabezada por Mario Zamora Gastélum, compromiso asumido por el candidato, quien fungirá como gestor y facilitador para que a los productores y a Sinaloa le vaya bien.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Si ya saben por quién no van a votar, quiero que salgamos de aquí diciendo vamos a votar y vamos a ayudar a Mario Zamora y a los candidatos de la alianza”, expresó.

Leer más: Mario Zamora promete regresar programas sociales eliminados en Sinaloa

El próximo gobernador les presentó el proyecto de la financiera estatal, que pretende crear desde su gobierno para apoyar a todos los sectores productivos y reactivar la economía de Sinaloa.

Mario Zamora planteó como una posibilidad la creación de un ASERCA estatal para darle certeza de un precio base a los productores de maíz, además buscar un seguro catastrófico, pero también luchar por recuperar los programas de apoyo para el campo.

“Es la única opción que tenemos, después del 6 de junio no habrá manera, no queremos que nos manden a un gerente, no queremos que alguien a mil kilómetros de aquí decida cómo resolver los problemas del campo sinaloense”, puntualizó quien será el gobernador de todos y todas las sinaloenses.

Afirmó que desde su gobierno serán resueltos los problemas del sector que se puedan resolver, sin hacer promesas que no se puedan cumplir, porque quiere seguir mirándolos a los ojos y de frente, con la tranquilidad de que se hizo lo que se debía hacer para que a los y las sinaloenses les vaya mejor, con base en su trabajo y su talento.

Leer más: Enfado contra la 4T en Sinaloa lleva cartas a favor de Mario Zamora

Estuvieron presentes, entre otros, los presidentes de las redes mayores Del Valle del Fuerte, Juan de Dios Santos; Valle del Carrizo, Eugenio Barreras Trasviña; de Guasave Julio Sánchez Flores, representantes de las juntas de Sanidad vegetal Del Valle del Fuerte, El Carrizo y Guasave. Además Marte Vega Román, presidente de la AARFS; Manuel Luque Coronado, dirigente de la Federación de Propietarios Rurales del Estado de Sinaloa y Jesús Andrés Valdez Conde, presidente de la Sección Agronómica del norte de Sinaloa.

Así también, en este diálogo estuvieron representantes de módulos del riego de los distritos 075, 076 y 063 (Valle del Fuerte, El Carrizo y Guasave respectivamente).