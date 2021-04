Advierte Maru Campos cobró de factura en la jornada del 6 de junio

Chihuahua.- Ante el enojo y el desánimo que la crisis sanitaria, económica y de inseguridad han provocado en la ciudadanía, la candidata del PAN y el PRD a la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, anticipa un cobro de factura en las urnas el próximo 6 de junio.

“Hay un enojo y mucho desánimo ciudadano, es como un coctel de muchas cosas, es la parte económica, es la parte de la seguridad, es la parte del covid, es la parte de la recesión económica, de la poca credibilidad en los gobiernos”, argumentó Maru Campos en entrevista para debate.com.mx.

La alcaldesa de Chihuahua con licencia ve ese desánimo y enojo ciudadano como un gran reto para los virtuales candidatos, para que puedan levantar el ánimo de la gente, renovar la esperanza y “decirles que lo peor que podemos hacer es quedarnos de brazos y pensar que todo está mal y que nada se va a arreglar”.

Todo en juego

Campos Galván asegura que, en esta elección, la más grande en la historia contemporánea de México, estará todo en juego.

“Se va a tomar la decisión de si queremos mantenernos en un gobierno populista, un gobierno de gran concentración de poder o si podemos tener un gobierno humanista que refleje valores como la solidaridad, el reconocimiento de la dignidad humana y la generación del bien común a través de bienes públicos que le sirvan a la gente, que les cambien la realidad”, aseguró.

Sostuvo que no es una elección normal como cada tres o seis años, sino más bien una elección en la que, de no decidir bien, luego podremos arrepentirnos de no haber tomado bien esa decisión, incluso en los próximo 20, 30 o 40 años. “Es una decisión que va a terminar impactando en las próximas generaciones”, añadió la candidata del PAN y PRD a la gubernatura de Chihuahua.