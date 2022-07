Advierte Ricardo Monreal que si Morena elige a candidato de 2024 por encuesta no participará

México.- El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que no se prestará a "ninguna farsa" si Morena elige a su candidato para 2024 mediante una encuesta, pues plantea que el proceso estaría arreglado y no habría "piso parejo".

En un encuentro con simpatizantes de Morena en la plaza de toros del restaurante Arroyo de la Ciudad de México, Ricardo Monreal dejó claro que no participará en la encuesta de Morena para elegir al candidato para las elecciones de 2024.

Y es que el senador sostiene que si Morena organiza una encuesta ésta estaría "elaborada" para que gane quien quieran, por lo que no sería un proceso democrático.

"Lo digo desde ahora para que no haya duda. Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar porque va a ganar quien quieren que gane; no va a ser democrático, y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia", aseveró.

Entre gritos de "¡Presidente!, ¡Presidente!", el morenista insistió en que Morena realice una elección primaria interna para designar a su candidato, un método similar al que se emplea para elegir a los dirigentes del partido.

Por ello, cuestionó que Morena haya convocado a una elección abierta de consejeros y dirigentes, pero se niegue a aplicar el mismo método pra los candidatos a cargos de elección popular.

"Estamos a tiempo para buscar mecanismos de selección de candidatos. Así como estos mecanismos de selección de dirigentes, debería también utilizarse este método para la selección del candidato a la presidencia de la República", planteó Ricardo Monreal.

En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado instó a sus seguidores a participar en los procesos de Morena "hasta el límite de nuestra dignidad", es decir, sólo si hay "piso parejo" en la contienda por la candidatura.

"Si hay reglas claras, si hay piso parejo, si hay equidad en la contienda, no tenemos por qué irnos. Porque este es un movimiento nuestro, nos ha costado a todos y por esta razón tenemos que luchar todos en igualdad de circunstancias", opinó.

Así mismo, Monreal adelantó que no piensa declinar en favor de ningún otro candidato ni otra fuerza política, sino que persistirá en luchar al interior de Morena hasta donde el pueblo se lo permita.