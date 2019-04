Advierten en Congreso que memo es ilegal 

Cd. de México, México.-Legisladores de Oposición advirtieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que el memorándum que firmó para no aplicar disposiciones educativas es inválido y unilateral, porque carece de facultades para instruir a servidores públicos que no se aplique una ley.

Además le recordaron que al rendir protesta como Presidente de la República juró guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, lo que violó con esta decisión.

La bancada del PAN en el Senado consideró que el Presidente actúa de manera autoritaria frente a la Constitución mexicana.

Además calificaron de unilateral la instrucción, mediante un memorándum, a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública y de Hacienda de dejar sin efecto la ley educativa vigente, porque es ilegal y atenta contra los niños.

Las y los senadores de @AccionNacional, alertamos a los mexicanos por la decisión unilateral, autoritaria e ilegal de @lopezobrador_ para dejar de aplicar la legislación vigente en materia educativa, lo que afectará a millones de niñas y niños.

"Consideramos una acción evidentemente ilegal el que instruya a su Gabinete a no reconocer la norma constitucional y legal, en detrimento de la educación de millones de niñas y niños mexicanos, a quienes se les privará de una educación de calidad", según un comunicado de la bancada panista en Senado.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, expresó que decisión atenta contra la separación y división de Poderes, y que manifiesta el desprecio al Poder Legislativo.

"El memorándum, al no tenerlo, el acto es nulo. El tema es jurídico y simbólicamente político, el Presidente está siendo derrotado por la corrupción de la CNTE, haciendo a un lado el principio jerárquico del interés superior de la niñez", advirtió el coordinador panista.

Señaló que los funcionarios que acaten la instrucción podrían incurrir en responsabilidad penal, pues el Código Penal federal indica que es delito que servidores públicos se coaliguen para tomar medidas contrarias contra un reglamento.

Este "Memorándum" es una nueva muestra de que al Presidente no le importa ni la Constitución, ni la división de poderes.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados afirmó que el memorándum carece de fundamento jurídico porque el Presidente no puede instruir a dejar sin efecto leyes aprobadas por el Congreso de la Unión.

"Además es una acción unilateral que sienta un mal precedente y pone en riesgo el orden constitucional, así como el equilibro de Poderes", sostuvo el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros.

Recordó que la Constitución señala que el Congreso de la Unión es el único que puede reformar, abrogar o derogar una ley, y que el Presidente no puede asumir estas tareas.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, coincidió en que entre las facultades del Presidente no está la derogación y abrogación de leyes, porque es exclusiva del poder Legislativo.

"La figura de memorándum no está motivada, no está fundada, no tiene ninguna explicación que, dentro del marco legal, justifique o apoye las medidas que él está tomando", aseguró.

En el mismo sentido, la diputada de MC, Martha Tagle, señaló que el Presidente cedió a los chantajes de la CNTE y le recordó que, mientras no se apruebe una nueva reforma, la SEP está obligada a aplicar la legislación vigente.

La coordinadora de diputados del PRD, Verónica Juárez, lamentó las acciones del Mandatario que pasan por encima del Congreso de la Unión, y que se ponga de lado de quienes chantajean por plazas, lo que, dijo, es muestra de autoritarismo.

"Él prefiere ponerse de una y otra forma de lado de quienes han pisado la corrupción, de quienes chantajean, de quienes están solicitando plazas y deja a un lado el garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes", acusó.