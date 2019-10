Advierten nulo avance con plan educativo del gobierno de AMLO

Cd. de México, México.-Especialistas en educación señalaron que el plan educativo del actual Gobierno no vislumbra avances significativos para 2020.



En el seminario "Construyamos la Nueva Escuela Mexicana que queremos", realizado en el campus norte de la Universidad Anáhuac, hicieron críticas a la redacción de las leyes secundarias de la reforma educativa, pues dijeron, aunque funcionarios lo nieguen, que abren las puertas a viejas prácticas.

Ante alumnos de la Facultad de Educación de esta institución, Roberto Rodríguez Gómez Guerra -investigador de la UNAM- indicó que en el proyecto de presupuesto para el siguiente año no se tiene contemplado presupuesto para cumplir con diversas promesas que externó el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña.Refirió que, pese a que prometió gratuidad y universalización, en las escuelas de Educación Pública no existe un presupuesto contemplado para este fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Asimismo, refirió que el Gobierno Federal no ha clarificado cómo pretende dar plazas automáticas a egresados de las escuelas normales y con qué recursos se realizaría, si se pretende realizar un recorte al presupuesto de las normales en 30 por ciento.Además, agregó se recortó al 30 por ciento del personal de la SEP, por lo que -dijo- se tiene menos capacidad de implementación de programas y planeación."O sea, quieren hacer mucho con menos gente y menos dinero ¿Qué puede salir mal no?", ironizó."Tienen altas expectativas de transformación, quieren cambiar todo: la formación de maestros, los planes de estudio, los materiales, entrar en la cultura digital, favorecer el arte, en especial la música, pero con escasas condiciones de implementación para empezar y por esto que aquí le pusimos el eufemismo de (los funcionarios) de la curva de aprendizaje", señaló."Los mandos directivos no tienen experiencia, en algunos casos son ingenuos, lo digo con todo respeto, en el no haber tenido una trayectoria en el servicio educativo, eras una cosa y amaneces como subsecretario, es que no puede ser, no lo digo de broma, vean el currículum de quienes están a cargo", expuso.Ante ello, apuntó, el panorama de "riesgos de este choque entre altas expectativas y pocos recursos" no es alentador."En el mejor de los casos, lo peor que nos puede pasar es quedarnos como estamos. Y ese es el mayor riesgo, que nos quedemos como estamos, que no avancemos, mientras otros avanzan, que nosotros estemos, digamos, sobreviviendo en el nivel que tenemos, con recursos precarios, sorteando la situación."Pero hay también efectos políticos como conflictos por incumplimiento de promesas ¿va a haber pase automático de las normales a las escuelas sí o no?, pues depende de la plaza disponible, pero donde no haya, pues se van a topar con un conflicto. Acaban de verlo apenas hace dos días después de aprobada la ley vienen los normalistas secuestran los camiones", advirtió.Julio Fernández Paz, director emérito de formación de la red de Colegios Semper Altius RCSA, indicó que faltan acciones contundentes para que haya mejoras y cambios efectivos.El primer paso, dijo, es clarificar dudas e información precisa."Debe haber suficiente, clara y precisa información sobre el proyecto no con la idea impositiva de que 'esto se aplica', explicarlo a las comunidades escolares (y) que llegarán personas preparadas para acompañar estos procesos", aconsejó.Jennifer O'Donoghue, directora general de Mexicanos Primero y Sophie Anaya Levesque, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coincidieron que se debe entender diversas problemáticas, pero para ello se necesita hacer diagnósticos y políticas efectivas.