Advierten que austeridad afecte a sector salud 

Monterrey, México.-Diputados locales cuestionaron el que el plan de austeridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ponga en riesgo la vida de niños que padecen cáncer y para quienes no hay el medicamento que requieren.



"Entiendo que toda esta reestructura del esquema de abastecimiento de medicamentos se está haciendo, porque quieren eficientar el sistema y abatir la corrupción, pero hacerlo permitiendo este desabasto y afectando la salud de mucha gente, de niños, es incorrecto y muy cuestionable", dijo Luis Donaldo Colosio, líder de la fracción de Movimiento Ciudadano.

"Es una grave irresponsabilidad dejar desamparados a los niños, el no haber contemplado la afectación, hable de que se están tomando decisiones sin la mínima consideración humana y eso no puede justificarse, porque la austeridad en el gasto es dejar de gastar innecesariamente en temas operativos del Gobierno, no es dejar de invertirle a la gente que el Gobierno tiene la obligación de proteger".

Hoy se publicó que madres de niños con algún tipo de cáncer confirmaron que desde hace tres meses las quimioterapias de sus hijos en la Clínica 25 del IMSS se retrasaron por el desabasto principalmente de metotrexato, básico para el tratamiento.

¡Buenos días a todos!, menos al Gobierno de AMLO que permite la escasez del metotrexato en el IMSS, fármaco contra el cáncer, por lo que retrasan quimioterapias a niños desde hace 3 meses. ���� — Movimiento Ciudadano Nuevo León (@MovCiudadanoNL) August 29, 2019



La Clínica 25 del IMSS atiende a niños de Nuevo León y de otros Estados del norte del País, como Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila.



"¿Qué hubiera dicho López Obrador si otro Presidente estuviera en esta posición?", cuestionó Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN, "que se está dejando morir a los niños, ¡ya basta, señor Presidente!, entiendo la austeridad, pero creo que en el tema de salud pública yo no comparto ahí la austeridad, esta dejando morir a niños y los padres están desesperados.



"Creo que habrá un exhorto nacional para que se evite al máximo disminuir el gasto público en el tema de salud, porque debe fijarse que el discurso se le puede acabar".



Ivonne Bustos, líder de la fracción del PVEM, dijo que resulta "desgarrador" el que los niños no puedan recibir oportunamente su tratamiento y que ello pueda ser la diferencia entre vivir o no.



"Es desgarrador lo que están viviendo los padres de familia con sus hijos, pues los días que pasan sin que reciban su medicamento hacen la diferencia entre la vida y la muerte, por eso hacemos un reclamo al Gobierno federal para que atienda esta emergencia", expresó.



"Vamos a hacer el llamado, porque si bien esto se deriva de acciones contra la corrupción, en el inter no se puede dejar descobijados a quienes tienen padecimientos como el cáncer, aquí no se justifica el que se ponga en juego la salud, no se puede escatimar cuando de tener o no las medicinas depende el que se viva".