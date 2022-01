"Aeroméxico está quebrada": Alfredo Jalife arremete contra la aerolínea por cancelación masiva de vuelos

El investigador incluso habría intentado acceder a la cabina de pilotos, lo que obligó a la aerolínea a realizar un aterrizaje de emergencia en Tapachula, Chiapas. Sobre este incidente no ha señalado nada en sus redes sociales, donde las críticas contra Aeroméxico comenzaron desde el 9 de enero de 2022.

"3 días consecutivos: se han cancelado los vuelos a París de la quebrada Aeromexico y la pobre gente en el piso durmiendo sin hotel ni comidas . No hay nadie que frene la dictadura aérea de la quebrada empresa neoliberal Aeromexico? Ccp @lopezobrador_", denunció.

" En la quebrada Aeromexico están los Gómez del Campo y el gachupin Valentin Diez Morodo del Cartel Español . Están quebrados. No saben manejar Aeromexico y exigen manejar a México jajaja", escribió.

Aunque la cancelación de vuelos de Aeroméxico se ha atribuido a la pandemia de Covid-19, pues se habla de numerosos c ontagios en las tripulaciones , el académico lo atribuye más bien a la dura situación financiera que atraviesa la aerolínea.

Raúl Durán Periodista

