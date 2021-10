Aeropuerto de Santa Lucía al descubierto; INAI busca transparentar su construcción

Ciudad de México.- El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) publicará en las próximas fechas n informe que han solicitado sobre el nuevo aeropuerto de Santa Lucia, según declaraciones del comisionado Adrián Alcalá Méndez.

"El INAI es la institución del Estado mexicano garante de los derechos humanos, el acceso a la información y la protección de datos personales, y por ello considero que debe ser protegida, porque se han cimentado las bases para que la libertad de expresión de prensa, del espacio público se vuelvan justo información pública", explicó.

Por su parte, el comisionado Francisco Javier Acuña declaró que el recorrido por el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) fue una visita de cortesía en atención a una invitación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); y por lo tanto, no se trató de una inspección para certificar ninguna obra, instalación o parte del complejo.

"Sí tenemos que reconocer que la visita se da en el marco de, eso sí, la configuración del AIFA, como Aeropuerto Internacional 'Felipe Ángeles', como nuevo sujeto obligado, que se está dando justamente en términos normativos en estos días", indicó

Y agregó: "No fuimos a pasearnos, ni fuimos a darle carta de naturaleza, ni a avalar el Aeropuerto; no llegamos en avión o en vehículo aéreo para comprobar si las condiciones de la aeronáutica funcionan o no funcionan; no fuimos tampoco a comprobar en términos técnicos si la torre de control, como se ha dicho en especulación suficiente, está inclinada o si el Cerro de Paula está instalado o prácticamente está a pie de piso; fuimos a conocer, después de muchas insistencias e invitaciones, y ya dije por qué ahora, porque se avecina justo en estos días la incorporación del sujeto obligado de este Aeropuerto, más allá de ser indiscutiblemente una obra construida por la Sedena", concluyó.

Por su parte, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, declaró que: “Como parte de la estructura ampliada del Estado mexicano, el INAI se concibe y se conforma como un organismo autónomo que no se quebranta ni se doblega, que respeta la división de poderes, que se reconoce en la ciudadanía y así se reafirma, resolución a resolución, para buscar preservar el equilibrio constitucional y democrático en beneficio de la sociedad; el INAI no puede aislarse de los actores que están en su ámbito de competencia, pero entabla relaciones con un ánimo de mejorar los esquemas de transparencia”.