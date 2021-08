"Aferrado a la vida...no quiero su lástima", El Mijis comparte FOTO desde el hospital

México.- Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como "El Mijis" sigue "aferrado a la vida" después de que ayer miércoles fue trasladado de emergencia a un hospital por dolencias relacionadas al cáncer.

Mediante un mensaje escrito en primera persona en sus redes sociales, se detalló que los profesionales de la salud ya estabilizaron el dolor y la hemorragia que lo llevaron a recibir atención médica.

En la misma publicación pide que no se le vea con lástima por estar enfermo de cáncer, al contrario, quisiera que hablaran de lo que hizo durante su vida. Al mismo tiempo agregó que no dará más información de su salud.

"La próxima vez será para decir que le gané al cáncer", se puede leer en su Facebook.

En las redes de "El Mijis" también se agradeció a todas las personas que le mostraron afecto, ya que ellos y sus hijos son su fortaleza para luchar contra la enfermedad que en 2020 acabó con la vida de por lo menos 683 823 personas según datos de INEGI.

A continuación el mensaje publicado en el FB de Pedro César Carrizales Becerra:

"Banda, aquí estoy de aferrado… a la vida!

Sigo en el hospital, ya me controlaron el dolor y la hemorragia que me hicieron perder la conciencia!

Estoy en manos de los doctores y del jefe Chuy… nadie podemos evitar o cambiar el destino, no importa cual sea.

Gracias a todos por sus muestras de cariño, ustedes y mis hijos son mi fuerza!

Me filetearon y madrearon varias veces, pero les juro que esta enfermedad es más cabrona.

No quiero su lastima ni que sepan de mi por estar enfermo. Prefiero que hablen de lo que he hecho en la vida. Hay quienes me daban por muerto y hay quienes decían que era falso. No hablaré más de mi salud, la próxima vez será para decir que le gané al cáncer.

Mientras el jefe nos dé licencia yo voy a aguantar, le voy a echar ganas y a chambear.

Aquí sigo, vivo y aferrado. Les amo".