Afirma Andrés Manuel López Obrador que medicamentos llegarán a todo México

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que han avanzos los acuerdos y la creación de reformas para asegurar una mejor compra de medicamentos para el país en el extrajero, lo que permitirá una mejor distribución de estos y asegurar que hasta los pueblos en las lejanías consigan los productos de salud.

López Obrador informó que el día de ayer sostuvo una reunión con representantes de la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) para llegar a un acuerdo en la compra de medicamentos.

"Ya estamos a punto de llegar a un acuerdo para la compra de todos los medicamentos en el extranjero, en los países en los que se consigan los mejores precios, la mejor calidad de los medicamentos" explicó López Obrador durante la Mañanera del 28 de octubre.

Por otra parte, el presidente de la República afirmó que ya se estaban realizando las reformas legales para permitir la comprar y no favorecer el monopolio en el comercio de medicamentos que existía en México.

"No había libre comercio, no había libre competencia por la corrupción" señaló el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sobre las antiguas administraciones federales en las que incluso no se permitía la participación de laboratorios reconocidos internacionalmente por su calidad.

Anunció que se entregarán 30 mil millones de pesos como anticipo para asegurar el abasto de medicamentos en el país. Posteriormente, el servicio de salud, es decir la atención médicas y los medicamentos, serán gratuitos para la población.

Confirmó que será la UNOPS quien lleve a cabo la compra de medicamentos en el extranjero con el fin de evitar actos corruptos.