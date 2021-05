Acusa Arnulfo Mendoza que Rocha Moya lo invitó a retirar su candidatura a cambio de un puesto

Culiacán.- El aspirante a la gubernatura de Sinaloa por el Partido Encuentro Solidario, Ricardo Arnulfo Mendoza, denunció la visita de un enviado de Rubén Rocha Moya para invitarlo a retirar su candidatura a cambio de un buen puesto en su gobierno.

Durante el segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, dijo tener grabado en video el supuesto ofrecimiento que le hizo el abanderado de la coalición Morena - PAS.

Sobre el tema, Ricardo Arnulfo Mendoza afirmó que no se dejará comprar e irá con todo en busca del gobierno sinaloense en las próximas elecciones del 6 de junio. Para atacar la corrupción, el candidato del Partido Encuentro Solidario propuso un consejo ciudadano para combatir el tema.

Es importante acabar con la corrupción el cual es el problema principal de Sinaloa” dijo Arnulfo Mendoza.

Señaló que, para ello es necesario que la sociedad participe y es por eso que propone un consejo ciudadano de gobierno para que sean ellos quienes certifiquen la transparencia de todas las acciones de gobierno.

Respuesta de Rocha Moya

El candidato a la gubernatura de Sinaloa por la alianza Morena - PAS no se quedó callado y usó su réplica para afirmar que él no daría un cargo público a Ricardo Arnulfo Mendoza ya que no quiere corruptos en su administración.

Tema que más adelante sería contra replicado por el aspirante del PES, quien dijo, es el único candidato con certificación de no corrupción por parte de la sociedad.