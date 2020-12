Afirma Miguel Torruco Marqués que está en recuperación tras sufrir Covid-19

México.- Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo afirmó que se encuentra recuperándose de sufrir Covid-19 durante su participación virtual en la ceremonia de "Entrega de Nuevos Nombramientos a Pueblos Mágicos".

Torruco Marqués, de 69 años de edad (un año menor que Andrés Manuel López Obrador) fue nombrado como secretario de Turismo desde el primero de diciembre del 2018, por el actual presidente de México.

El día de ayer, 02 de diciembre, la Secretaría de Turismo realizó el nombramiento de 11 nuevos Pueblos Mágicos en México. Ante la importante de dicha ceremonia, Miguel Torruco Marqués decidió participar de manera virtual, pues buscaba no poner en riesgo a los asistentes.

Gracias al nombramiento de nuevos Pueblos Mágicos, México ya cuenta con 132 sitios con esta categoría turística. Nombramiento que entre otras cosas, los ubica en una mejor posición a la hora de la promoción turística de distintas regiones del país. Además, anualmente se destina un presupuesto específico para fomentar el desarrollo de dichas zonas.

Fue el pasado 13 de noviembre cuando a través de su cuenta oficial de Twitter informó que había dado positivo en la prueba de Covid-19. Por ello anunció que estaría trabajando de manera virtual en sus actividades asignadas.

"Les informo que a pesar de las medidas preventivas, sana distancia y cuidados, he resultado positivo en la prueba de COVID. Estaré atendiendo mis actividades de manera virtual. Cuídense mucho, pronto estará lista la vacuna para retornar a la normalidad. México saldrá adelante". publicó en su cuenta ofiical de Twitter Miguel Torruco Marqués.

Desde entonces ha permanecido en aislamiento y se le encuentra activo en redes sociales, tanto en temas de la Secretaría de Turismo, como del Gobierno Federal que administra Andrés Manuel López Obrador, hasta en casos específicos como la solicitud para que no se realizarán fiestas en Tulum, durante la existencia de la pandemia.

En ese sentido este 02 diciembre afirmó que ya se estaba recuperando del Covid-19 y aseveró que se trata de una pandemia que se ha convertido en un reto para el sector turismo. Aquí es importante recordar, que entre las medidas más estrictas para el reducir el contagio del coronavirus, fue el cierre negocios, entre ellos, los atractivos turísticos, así como la limitación del transporte en todos los estados de la República Mexicana.

"Es necesario reconocer que el turismo hoy en día enfrenta nuevos retos, acentuados con el desarrollo de la pandemia, la cual aqueja a todo mundo y en lo particular, que no he escapado de ella, hoy estoy en recuperación afortunadamente", afirmó el titular de la Secretaría de Turismo.

Finalmente, es importante señalar que a diferencia de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, Miguel Torruco Marqués sí ha permanecido presente en redes sociales y eventos virtuales de la Secretaría de Turismo.