Afirma Segob que atenderán a mujeres

Ciudad de México.-La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reivindicó el movimiento de mujeres en México y, al grito de "viva la lucha feminista", afirmó que sus demandas serán atendidas porque el Gobierno no es sordo ni insensible a sus reclamos.

"No somos sordos ni insensibles a este mensaje, lo hemos escuchado, lo atenderemos, buscaremos resolverlo. Escuchemos, entendamos, tomemos acciones, vivan todas las mujeres de México, viva la lucha feminista por la igualdad y la justicia", expresó.

"A nivel personal no cejaré en mi compromiso de hacer de México un País paritario y seguridad para todas nuestras mujeres, no me rendiré hasta que la lucha feminista, que ha sido también la mía desde hace más de 50 años, logre manifestar de manera rotunda su mensaje".

Al impartir una conferencia magistral por el Día Internacional de las Mujeres, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, reiteró que el Estado mexicano tiene una gran deuda pendiente con las mujeres y que ha llegado el momento de saldarla.

Tuve la fortuna de impartir una conferencia magistral en el #TFJA, por motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la que convoqué a que todas y todos transformemos la realidad del país, y hagamos de ésta una nación más justa y solidaria. pic.twitter.com/t6KRDxQFM1 — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) March 11, 2020

Expuso que la labor del Estado en este tema es escuchar, resolver, dar respuestas y atender las causas y consecuencias, en tanto que la sociedad debe cambiar las "pequeñas microestructuras" machistas.

Sí es posible, dijo, que todas las mujeres unidas del País alcancen un logro histórico que impulse a nuestra sociedad a una nueva etapa, en la que las mujeres ocupen los lugares que históricamente le han sido negados y las violencias en su contra desaparezcan por completo.

"Apoyo de manera total a todas las mujeres mexicanas, a las compañeras de lucha quienes desde hace más de 50 años empezamos a pugnar por un País más equitativo en el cual las mujeres gozaran de todos sus derechos y libertades", manifestó.

"México está llamado a lograr la grandeza que es inherente a sus habitantes y a su historia, una en la cual las mujeres vivan libres y con la plena garantía del desarrollo libre de su personalidad".

Sánchez Cordero aseveró que lo sucedido el 8M, día que miles de mujeres salieron a las calles a manifestarse en distintas ciudades, es un evento sin precedentes en la historia del País. Sobre el paro del 9M, indicó que no fue una ocurrencia ni una manifestación aislada.

"Debemos tener presente esta invitación que nos han hecho, las mujeres de México salieron a las calles, salieron para lanzar un mensaje, uno, para ser escuchado por aquellos a quienes va dirigido: el sistema patriarcal, que no es inherente únicamente a México", apuntó.

"Y el paro del lunes no se trata de una ocurrencia, ni de una manifestación aislada, se trata de un fenómeno que ha ocurrido también alrededor del mundo desde hace muchas décadas y que busca causar un impacto contundente en toda la sociedad".

La Secretaria sostuvo que, si bien suena a "lugar común", el camino aún es largo, por lo que se tiene que trabajar arduamente para conseguir los objetivos de garantizar la vida de todas, y que cada mujer pueda desarrollarse en libertad, sin opresión ni violencia.

"Ese es el compromiso, ese debe ser el compromiso también de todo el gobierno, de los tres órdenes de gobierno y de todos los poderes públicos. Uno, que ponga a la dignidad humana como el máximo eje rector de sus acciones", subrayó.

Estas luchas deben hoy servir para hacer escuchar esa voz contra las violencias, y para seguir luchando por las exigencias de una igualdad sustantiva de las mujeres".

'Empaticen y súmense a la lucha'

Sánchez Cordero hizo un llamado a todas y todos a que, desde sus diferentes ámbitos profesionales, personales y familiares escuchen, entiendan y se empaticen con el mensaje que las mujeres de México han decidido enviar, y a sumarse al cambio que impulsan.

"Sí, lo decidieron hacer este año, con toda la fuerza, un llamado al México que históricamente se ha manifestado bajo diferentes formas de discriminación y de violencia, para que visualice que el mensaje es claro, es contundente: las mujeres no queremos despreciarnos, menospreciarnos, repudiamos todo y sobre todo, las violencias", manifestó.

"Los invito a sumarse a este cambio, a este cambio de régimen, a este cambio de estructuras viejas por estructuras nuevas, las y los invito a sumarse a un cambio que debe ser transversal, que debe atravesar todos los ámbitos de nuestra vida, desde lo más cotidiano, desde cómo pedimos las cosas, desde cómo repartimos tareas".

La titular de la Segob además pidió mejorar las leyes en la materia y las instituciones, y no hacer oídos sordos ni invisibilizar los reclamos en los hogares, las escuelas y las dependencias.

"Se trata de que todas y todos juntos transformemos un sistema que pervive gracias a nuestras acciones cotidianas, que reproduce esquemas de violencia en nuestra familia, en nuestros espacios profesionales, en nuestras relaciones personales y de negocios", apuntó.

"Es ahí donde la voz de las mujeres ha dirigido su mensaje y donde espera sembrar una semilla en la mente de todos, es ahí donde debe ser escuchada, desde el ejercicio gubernamental también ha sido preciso saber escuchar y saber reconocer".