Afirman que SHCP no puede recortar a INE 

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.-El presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que Hacienda no puede recortar el recurso de 12 mil 493 millones de pesos que planea ejercer el organismo electoral.



El titular del Instituto defendió el presupuesto del 2020 y señaló que es el más bajo de su historia.



En entrevista, Córdova precisó que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le corresponde únicamente incorporar la propuesta de los recursos al Presupuesto de Egresos del próximo año.

Tras precisar que se encuentra al frente de un órgano autónomo, reveló que ha iniciado a acercarse a diferentes legisladores por el tema del presupuesto 2020 para el INE. "Eso no significa que el Instituto Nacional Electoral no haya entrado ya en contacto con distintos legisladores, con distintos órganos de la Cámara de Diputados, con la propia Secretaría de Hacienda, explicando y justificando cada peso que hemos solicitado", expresó."El INE presentó un presupuesto que es igual al del año pasado en términos reales, que es el presupuesto más bajo de operación, más bajo, en la historia del Instituto, más el costo de lo que tendrán los procesos electorales del próximo año en las elecciones locales de Coahuila y de Hidalgo", agregó.

“La democracia en México no empezó el 1 de julio de 2018; esa jornada electoral fue el puerto de llegada de una serie de transformaciones democráticas”.

Así lo comenté esta tarde en una conferencia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. @UAT_mx pic.twitter.com/jBbH5j1ZaB — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) September 20, 2019

Una parte de los recursos que pide el INE, dijo, se han solicitado tomando en cuenta la elección concurrente federal del 2021.



Afirmó que será la elección más grande de la historia del País, cuyo proceso arranca en septiembre del 2020.



"Es decir, de aquí a un año ya habrá comenzado esa elección y hay una serie de preparativos gastos erogaciones que tienen que comenzar a hacerse eso es lo que queremos explicar", subrayó.

#Entérate Los beneficios del sistema electoral mexicano actual, los puedes ver reflejados en la garantía de los derechos político-electorales de las minorías, entre otros ⬇️ pic.twitter.com/2Sk7KjW91N — INE (@INEMexico) September 20, 2019



Por ahora, apuntó, el INE se encuentran en la etapa de explicar los argumentos por los que piden el presupuesto de cerca de 12 mil 500 millones de pesos.



"Sabemos que las necesidades presupuestales del País enfrentarán modificaciones el próximo año y estamos en la mejor disposición de colaborar, para que sin poner en riesgo los servicios que brindamos a las y los ciudadanos, sin poner en riesgo la democracia del País, pueda construirse la mejor decisión en la Cámara de Diputados", comentó.



Respalda Gobernador a Instituto



El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, respaldó que se otorguen los recursos suficientes al INE, para que lleve a cabo su encomiendo de fortalecer la democracia y los procesos que le corresponden realizar.



García Cabeza de Vaca recibió de Lorenzo Córdova los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.



En su mensaje, el Gobernador defendió al INE, luego de señalar que sin su actividad no se pueden llevar a cabo procesos democráticos.



"Ahora que se entregó en estas últimas semanas el paquete económico por supuesto que vemos con preocupación y con tristeza, aquí no se trata de lamentarse, sino de llevar a cabo acciones, que pues no se está tomando en cuenta que se tiene que fortalecer a una de las instituciones más sólidas de este País", señaló.



"Yo en lo personal voy a poner mi granito de arena, desde mi trinchera no voy a permitir dentro de mis capacidades que se vayan a dilapidar a las instituciones de este País voy a hacer lo que tenga que hacer".



Aseveró que a través de sus facultades, diputados y senadores afines encabezarán gestiones para otorgar mayores recursos al INE.



Al finalizar el evento, el Mandatario evadió a la prensa, "ahí viene el presidente Córdova", expresó, y se retiró del salón de juntas del Centro Cultural Tamaulipas, a donde arribó con cerca de una hora de retraso.