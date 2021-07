Afortunadamente hay relevo: AMLO enlista posibles precandidatos de Morena la presidencia

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nombró a quienes podrían ser los posibles precandidatos a la presidencia de México por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para su posible relevo en el Gobierno Federal.

Ante los rumores sobre los posibles precandidatos a la presidencia, donde los nombres más sonados son Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el canciller de México, Marcelo Ebrard, AMLO fue cuestionado sobre otros posibles actores políticos.

Andrés Manuel indicó que sí hay relevo y afortunadamente hay varios nombres de funcionarios dentro de la Cuarta Transformación que podrían representar los ideales del movimiento para ser un precandidato y posible candidato a la presidencia de México.

Sin embargo, el mandatario anticipó que será el pueblo quien decida quién será el candidato de Morena para participar en los comicios del 2024, de seguir su curso en el puesto luego de la revocación de mandato del 2022.

“¿Quiénes pueden sustituirme? bueno pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir, ahora del flanco progresista hay muchísimos como Claudia (Shainbaum, Marcelo (Ebrard), como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, afortunadamente hay relevo”, declaró AMLO

Antes de las elecciones se realizará una consulta para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel, la cual será realizada en 2022, sin embargo dijo¿ no estar preocupado de ser revocado durante este ejercicio democrático, asegurando que tiene el apoyo de los ciudadanos.

Eso no me preocupa mucho porque sé que la gente me va a mantener el apoyo, me preocupa más la ciencia y el creador, lo que permita la naturaleza”, aseveró.