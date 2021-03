Agradece AMLO a Zaldívar por recibir queja y afirma que no dejará de denunciar corruptelas

México.- En la conferencia Mañanera de este 16 de marzo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador agradeció al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar por "darle entrada" a la queja que presentó el día de ayer.

"Si agradezco mucho al presidente de la Suprema, porque se le dio entrada a nuestra queja y ahora van a resolver de acuerdo a lo que proceda" declaró el presidente de México durante la conferencia Mañanera de este martes.

Esto ocurre luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara una carta a Arturo Zaldívar el día 15 de marzo, con motivo de pedir, respetuosamente, que se investigara el proceder del juez que suspendió la reforma eléctrica impulsada por él y aprobada por el poder legislativo federal.

Ante ello, Arturo Zaldívar solo tardó unas horas en responder a la carta a través de sus redes sociales y con un documento oficial, donde le hacía de su conocimiento que le aceptaba la queja, y que sería destinada al departamento correspondiente para que se diera seguimiento.

Esta mañana, López Obrador declaró que le parecía atípico la resolución del juez Juan Pablo Gómez Fierro, debido a la velocidad con que se atendió el amparo de la empresa y que fue resuelto a favor de esta y de otras empresas que no presentaron recursos legales.

Resultan atípicas ¿cómo al día siguiente de que se publica la ley se da la suspensión?

Se cuestiona el presidente de México desde Palacio Nacional, frente decenas de medios de comunicación y miles de ciudadanos que sintonizan la conferencia matutina a través de distintos medios.

"¿Por qué en este caso se actuó tan rápido y en otros no?" recrimina el presidente al comparar el tema de la reforma eléctrica con situaciones de justicia, que ha tardado años o incluso décadas en ser resuelta.

En ese sentido, acusó que permitir que continúe funcionando la Ley de la Industria Eléctrica tal y como esta, se generan daños severos al erario público que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Añadió que su gobierno no dejará de denunciar situaciones de corrupción o irregularidades que se presenten en diversos ámbitos de la competencia federal, tal y como lo ha estado haciendo desde que inició su gobierno en diciembre del 2018.

No vamos a dejar de denunciar las corruptelas en el caso de la industria eléctrica y lo de Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que defender las empresas públicas, como la CFE y Pemex, es defender al pueblo, pues bastante aportan estas compañías al presupuesto de la nación, así como la calidad de vida de los miles de trabajadores que tienen en el país.

Finalmente, denunció que la actual Ley de la Industria Eléctrica y los contratos firmados con las empresas que venden energía eléctrica al Gobierno Federal, pagan menos de "luz" que las tiendas de abarrote.

En la carta que enviada por el presidente de México al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se solicita investigar el proceder del juez antes mencionado.

"De manera respetuosa y en observancia de la separación de poderes les solicito que el Consejo que usted preside, determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no, juzgar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no, resolver sobre este caso", expone la carta de AMLO.

Por su parte, el presidente de la SCJN Arturo Zaldívar respondió unas horas más tarde, informando que la queja sería aceptada y remitida a la instancia correspondientes para que de proceder, se realizara una investigación.

"Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las grantías que la protegen" afirma Zaldívar en su carta a AMLO.