Agradezco la iniciativa pero no quiero estatuas a mi nombre: AMLO por vandalismo a su monumento de Atlacomulco

Ciudad de México.- AMLO se pronunció por los recientes hechos tras el derrumbe de una estatua de su imagen en Atlacomulco, Estado de México, reiterando que no quiere monumentos, ni calles a su nombre.

Durante La Mañanera de este 3 de enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre los acontecimientos, luego de que tres días después de inaugurado el monumento a su nombre, este fue derrumbado quedando sin cabeza y brazos.

El presidente Andrés Manuel agradeció el gesto de los ciudadanos de Atlacomulco por haber erigido un monumento a su persona, sin embargo, recordó que en repetidas ocasiones ha pedido no poner calles, ni edificios a su nombre, mucho menos monumentos y estatuas.

“Decirles que los quiero mucho y que les agradezco por su iniciativa, que son mis amigos del alma como millones de mexicanos, que nos queremos mucho y que amor con amor se paga, pero que tomen en cuenta de que yo he expresado que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, mi nombre, ni quiero que me levanten ninguna estatua, no quiero nada de eso, lo he expresado varias veces”, declaró AMLO.

En este sentido, el mandatario mexicano reveló que, de haber sido consultado para colocar la estatua, él se hubiera negado a la medida, incluso hubiera persuadido a los ciudadanos a no realizar tal acción.

“Si ellos me hubiesen preguntado, seguramente los hubiese convencido, pero ellos mandaron a hacer esta estatua que derribaron, los que lo hayan hecho, eso es secundario”, aseveró.

También aprovecho para decir a los habitantes de Atlacomulco que no se sintieran mal por el derrumbe de la estatúan, pidiendo que esto quedara como lección para considerar sus palabras y no utilizar su nombre en monumentos, calles y edificios.

“No se sientan mal, yo les agradezco por sus buenas intenciones pero que también me hagan caso porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad, el culto a la personalidad”, agregó.