Agricultores de Sinaloa se declaran en contra de recortes de AMLO

Sinaloa.- Los líderes de diversas organizaciones agrícolas y ganaderas del PRI así como trabajadores del campo, alzaron la voz para exigir un mayor presupuesto para el sector que a propuesta del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha quedado sin recursos.

Encabezados por el dirigente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdes Palazuelos, los inconformes señalaron que importantes programas de apoyo para el desarrollo de los productores tuvieron un decremento del 100 por ciento.

"Ahorita es una situación en el abandono, lamentable que las instituciones vivan esta dinámica no cumplen lo que prometen y no hay quien atienda y los que atienden no tienen nombramiento".