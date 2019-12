Agricultores y trabajadores de la salud toman la tribuna del Congreso de Sinaloa

Culiacán, Sinialoa.- Productores agrícolas pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas junto con trabajadores del sector salud de Sinaloa tomaron la tribuna del Congreso del Estado de Sinaloa justo el día en que esta sesión iniciara sin una dictaminación del presupuestos del 2020.

¡El pueblo cansado de tanta pin#$% tranza! Fue uno de los gritos de los manifestantes en el Congreso.

Todo esto en pacífico aquí la seguridad es la que hace toda la agresión me golpearon y eso no se vale, pero no nomás esto no se vale, esto se vale, esto es del pueblo como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Momento en que una mujer se brinca al pleno legislativo. Foto: Cristina Félix / El Debate

Jorge Luis, médico general de la Secretaria de salud, señaló que no se les está dando un aguinaldo, sino que les entregan sus propios ahorros, ya que supuestamente, su aguinaldo no está incluído en el presupuesto por que no están basificados.

Por otra parte, Jorge Luis Ramírez, un hombre que resultó golpeado comentó: "Venimos aquí para apoyar al pueblo todos somos víctimas de la corrupción".

Guardias de seguridad se forman para evitar que los manifestantes se sigan brincando. Foto: Cristina Félix / El Debate

Mientras la toma ocurría, algunos manifestantes gritaban en son de porra a favor, los nombres de los diputados Pedro Lobo y Adríana Zarate.

!Morena escucha el pueblo está en la lucha!

Después de unos minutos, hubo confrontación a gritos entre los asistentes de la UAS y el sector salud, ya que los de la UAS comenzaron a gritar "Lobo, el violador eres tú", a la vez que los de la salud responden gritando que son acarreados.

Cerca de las 12:28 horas, los manifestantes que tenían tomada la tribuna comenzaron a cantar el Himno Nacional.