"Aguascalientes la vamos a ganar también": Mario Delgado responde a Marko Cortés por anticipar derrota del PAN

El dirigente del PAN no ha salido a confirmar ni desmentir la veracidad de las declaraciones tras la filtración del audio, del que ya se habla en redes sociales y medios de comunicación de circulación nacional.

"No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca (...) la única que tenemos realmente posibilidades, y muy buenas y contundentes de ganar, es Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien", declaró el panista.

"Es correcto @MarkoCortes, ganaremos Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo. Pero no te equivoques, Aguascalientes la vamos a ganar también !!", escribió el dirigente de Morena.

Sin embargo, el líder morenista le aclaró al panista que no se equivoque, pues Morena también obtendrá la victoria en las elecciones de Aguascalientes, la única posible victoria que Cortés atisba para el PAN.

Raúl Durán Periodista

