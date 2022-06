"Ahí está la dura realidad": Chumel Torres compara gastos de obras de AMLO con avión presidencial

México.- El youtuber Chumel Torres comparó los gastos millonarios de las obras de AMLO con el avión presidencial, del que el presidente se ha quejado al considerarlo símbolo del derroche de sexenios pasados.

En el nuevo capítulo de su programa de YouTube El Pulso de la República, Chumel Torres exhibió los gastos de las mega obras de AMLO, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas, comparando sus costos con el precio del avión presidencial, cuyo valor se estima en 2 mil 400 millones de pesos.

Con el fin de verificar los datos de una imagen difundida en redes sociales que compara los gastos en obras de AMLO con escándalos de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el influencer tomó los datos del gobierno de López Obrador para calcular a cuántos aviones presidenciales equivale cada obra de la 4T.

"'Andy' (AMLO) se ha dedicado a comparar el costo del avión con otras obras, y he aquí el por qué de esta imagen. Vamos a darle gusto y a comparar cuánto han gastado sus proyectos usando datos de su gobierno", comentó Chumel Torrres al compartir los gastos de las obras del gobierno de AMLO.

De acuerdo con el youtuber, el Tren Maya ha tenido un costo de 230 mil millones de pesos, lo que equivale a 76 aviones presidenciales, mientras que la cancelación del aeropuerto de Texcoco o NAIM costó 113 mil millones de pesos, es decir, 37 aviones presidenciales.

La construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), también conocido como aeropuerto de Santa Lucía, tuvo un costo de 75 mil millones de pesos, con lo que alcanza para comprar 25 aviones presidenciales, aunque el youtuber destacó que estas cifras no incluyen los gastos de operación, los cuales ascendieron a 23 millones de pesos durante su primer mes.

El influencer expuso que las pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre 2020 y 2022 equivalen a 88 aviones presidenciales, ya que durante 2020 la empresa estatal perdió 100 mil millones de pesos, en 2021 perdió 106 mil millones, y en 2022 acumula pérdidas por 58 mil millones de pesos.

Chumel Torres comparó los gastos de las obras de AMLO con lo que costó el avión presidencial. Foto: Debate

Sobre la refinería Dos Bocas, Chumel Torres aseguró que "es un caso aparte", ya que en el sitio web de la Secretaría de Hacienda no hay información disponible sobre este proyecto de AMLO, pero los datos que se pueden verificar indican que ha tenido un costo de 175 mil 500 millones, lo equivalente a 58 aviones presidenciales.

"Digo lo que se puede verificar, porque en la página de la Secretaría de Hacienda no existe este proyecto, no hay manera de verificar cuánto se han gastado. Dos Bocas no aparece ni en el mapa de obras pública de la Secretaría de Hacienda, esta madre está más oculta y sospechosa que el segundo celular de tu papá", comentó el youtuber a modo de broma.

Por último, el conductor de El Pulso de la República compartió las pérdidas de Pemex, las cuales según él equivalen a nada menos que 338 aviones presidenciales, pues en 2019 la petrolera perdió 282 mil 112 millones de pesos, en 2020 perdió 509 mil 52 millones, y en 2021 tuvo pérdidas por 224 mil 363 millones de pesos. "Pemex por sí sola le ha costado al país 338 aviones presidenciales", subrayó.

A modo de comparación, el comediante dijo que Aeroméxico posee 100 aviones, por lo que "le sale más barato al presidente dedicarse a poner una aerolínea en Pemex que en el pinch# AIFA ese que nadie quiere".

Sobre la imagen difundida en redes sociales que le valió críticas al youtuber por compartirla sin verificar datos, mencionó que efectivamente las cifras no son ciertas, pero "es aun peor" si se verifican los datos del gobierno de AMLO.

"Ahí está los datos, ahí está la dura realidad. A toda la gente que me reclamaba que esa imagen no era cierta, tienen razón, no es cierta, pero si actualizamos los datos es aun peor", concluyó Chumel Torres sobre los gastos de las obras de la 4T.