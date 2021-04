Ahome será recuperado por la alianza Va por Sinaloa: Mario Zamora

Los Mochis, Sinaloa.- En su primer encuentro con los ahomenses, en lo que fue ayer su inicio de campaña por la gubernatura de Sinaloa, el candidato por la alianza “Va Por Sinaloa”, Mario Zamora Gastélum aseguró que Ahome será recuperado el próximo 6 de junio.

Señaló que con la fórmula que encabeza, acompañado por los candidatos a la alcaldía, Marco Antonio Osuna Moreno; a diputaciones locales y federal, pronosticó el triunfo, en el marco de una reunión con jóvenes y mujeres de la ciudad de Los Mochis.

“Aquí nos vamos a jugar el destino de Sinaloa y el destino de Ahome… ¿Quién quiere que Ahome se vea cómo plato de segunda mesa? Nadie de aqui lo quiere y no lo vamos a permitir”, aseguró Mario Zamora Gastélum.

El candidato a gobernador de Sinaloa celebró que en la entidad están pasando cosas inéditas, como la alianza que nadie imaginó nunca que iba a pasar, en la que PRI, PRD y PAN van juntos a una contienda electoral después de escuchar a las personas, cuyo único interés es que a Sinaloa le vaya bien.

Aquí va haber gente que ponga el pecho, porque no tenemos nada que temer, que no sea el miedo lo que nos mueva, que no sea el miedo lo que evite defender lo que somos, luchar por lo que creemos”, invitó.