Ahora Tijuana: condena Chumel Torres quema de carros en Baja California

México.- El presentador Chumel Torres condenó los hechos violentos registrados en el estado de Baja California, especialmente en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde fueron registrados carros quemados en varios puntos de la ciudad.

En su cuenta e Twitter, Chumel Torres compartió un video donde ciudadanos grabaron la quema de carros en las principales calles de la ciudad de Tijuana, enviando un abrazo a los pobladores.

“Ahora Tijuana. Puto infiero este país. Abrazo a la bandera de Baja”, escribió el presentador de El Pulso de la República.

Estos hechos se suman los registrados durante la semana en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua dejando una ola de violencia con enfrentamientos, bloqueos, quema de transporte público e incluso establecimientos incendiados.

¿Qué pasó en Tijuana?

Al menos 19 unidades de transporte público y tráileres fueron incendiados la noche del viernes en los cinco Municipios de Baja California por hombres armados, algunos de ellos detenidos, informó la Gobernadora Marina Ávila.

La Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, envió un mensaje al crimen organizado, pidió que "cobren facturas" a quienes les deben, no a los ciudadanos.

"No vamos a permitir que un solo tijuanense paguen las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas, el día de hoy le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos que Tijuana permanecerá en activo cuidando a los ciudadanos".

"Les pedimos que les cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias no a los ciudadanos que trabajan, saldrán los 3 mil efectivos de la Guardia Nacional", agregó.

Los hechos iniciaron alrededor de las 18:00 horas en Tecate, y le siguieron Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali y Ensenada, algunos eventos fueron de manera simultánea, y otros eventos se registraron hasta antes de las 20:00 horas.

Se tiene el conteo de 10 eventos en Tijuana, dos en Tecate, tres en Playas de Rosarito, tres en Ensenada y uno en Mexicali.

En Tijuana, algunos de los eventos ocurrieron en el puerto fronterizo de El Chaparral, en Mesa de Otay, en el puente de la colonia Francisco Villa, Calle Segunda, y Zona Centro, cerca de la colonia Soler.

En tanto que en Mexicali el incendio de un camión de transporte público fue frente a la Clínica 28 del IMSS, bajando el Puente Independencia.

En Tecate, el primer Incidente se reportó en la carretera Tecate-Tijuana en el kilómetro 129 a la altura del Parque Industrial el Bajío; el segundo incidente similar se reportó a las 18:48 horas en la carretera Tecate-Ensenada kilómetro 3, Maclovio Herrera.

De acuerdo con testimonios en medios locales, los pasajeros fueron desalojados antes de que los agresores incendiaran las unidades.

La Mandataria estatal usó sus redes sociales para condenar los hechos violentos y convocó a mesa de seguridad de emergencia.

"Condeno los hechos violentos que se presentaron esta tarde en nuestro estado. En este momento me encuentro reunida con la Mesa de Seguridad. Ya hay detenidos responsables de los hechos acontecidos", escribió.