¿Ahora apoya a AMLO? Pedro Ferriz de Con ABANDONA FRENAAA porque "no sirve de nada"

México.- El periodista Pedro Ferriz de Con dio a conocer que tomó la decisión de abandonar al movimiento Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAAA), grupo opositor al actual titular del Poder Ejecutivo Federal.

Mediante una transmisión en vivo desde sus redes sociales oficiales, dejó en claro que aunque "ama" a dicho movimiento, no puede quedarse haciendo nada, puesto que sostuvo que este ya no sirve: "no convoca, no jala, no motiva, no inspira".

En este sentido, el comunicador aseguró que otros movimientos opositores al presidente López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación, como Sí por México, del empresario Claudio X.González, y la alianza Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, se encuentran "aislados" y hasta "radicalizados".

Ferriz remarcó que, ante la pasividad de los colectivos críticos del gobierno federal actual, la preocupación de los opositores en estos momentos serían conformar un bloque para poder hacerle frente.

“En el PAN no han hecho nada, en el PRI están hechos talco, en el PRD no se han movido. Va por México cada día es más pequeño y todos deberíamos de estar preocupados por hacer grupo”, enfatizó.

El periodista manifestó su respeto por el movimiento liderado por el empresario Gilberto Lozano, el cual exige la renuncia de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República, al tiempo que consideró que se trata de un grupo sectario.

“Si me quedo estático en FRENAAA, lo que estoy haciendo es nada. Amo a FRENAAA pero no puedo seguir ahí porque ya no sirve de nada, no convoca, no jala, no motiva, no inspira”, apuntó.

Pese a que resaltó que, en un principio, la agrupación parecía tener sus "objetivos muy ambiciosos", ello recordando los campamentos que se instalaron en el Zócalo capitalino al comienzo del gobierno del fundador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Pedro Ferriz acusó a los integrantes del mismo de haber "cerrado sus puertas".

Ante la polarización que Ferriz detectó en FRENAAA, el comunicador hizo un llamado a los grupos opositores al actual jefe de Estado mexicano para que sean más incluyentes y, con argumentos, denuncien las malas acciones de la administración federal.