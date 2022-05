Ahora defiende al neoliberalismo: Loret de Mola evidencia contradicciones de AMLO

El periodista de Latinus enlistó una serie de contradicciones en las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador , no sólo en sus dichos sobre el neoliberalismo, sino también en decir que ningún rico de México ha perdido nada durante su gobierno, después de años afirmando que con la 4T los ricos "perdieron sus privilegios".

En su columna publicada el 25 de mayo de 2022 en El Universal, Loret de Mola advirtió las dificultades intelectuales que conlleva "ser fiel de AMLO", luego de que el presidente declaró que el neoliberalismo sin corrupción "no sería del todo malo" .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.