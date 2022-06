Al "Chapo" Guzmán le dice Señor: Lilly Téllez contra AMLO por llamar 'hitleriano' a Carlos Alazraki

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, criticó al presidente AMLO por llamar "hitleriano" al publicista judío Carlos Alazraki, mientras se refiere a Joaquín "El Chapo" Guzmán como "señor" en muestra de respeto.

Ante la polémica por los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Carlos Alazraki, a quien volvió a tachar de "hitleriano" pese a la condena de la Comunidad Judía en México, Lilly Téllez comparó la manera en que AMLO se refiere al publicista judío con sus muestras de respeto a "El Chapo" Guzmán.

"A Alazraki le dice Hitler y al chapo Guzmán le dice 'Señor'", dijo Lilly Téllez sobre AMLO desde su cuenta oficial de Twitter.

La panista se sumó así a la lista de políticos que han reprobado las declaraciones del presidente de México contra Alazraki por su filiación con el bloque conservador, como la diputada Margarita Zavala, el exprocurador Ignacio Morales Lechuga y el senador Emilio Álvarez Icaza.

Lilly Téllez comparó la manera en que AMLO se refiere a Alazraki con "El Chapo" Guzmán. Foto: Twitter

¿Qué dijo AMLO sobre Carlos Alazraki?

Fue en La Mañanera del 29 de junio cuando AMLO se refirió a Carlos Alazraki como "hitleriano", señalando que se encuentra influenciado por el pensamiento del líder nazi Adolph Hitler a pesar de pertenecer a la comunidad judía.

"En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano (...) se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española; no, eso existe", aseveró el mandatario.

Las palabras de AMLO fueron reprobadas por el Comité Central de la Comunidad Judía de México, que mediante un comunicado rechazó el uso de la palabra "hitleriano", que adquiere una connotación especialmente ofensiva al utilizarse contra judíos, las víctimas del Holocausto.

"La Comunidad Judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable", respondieron.

A pesar de las críticas, el presidente López Obrador reafirmó sus dichos sobre Alazraki en La Mañanera del 30 de junio, repitiendo su explicación sobre cómo persiste la influencia ideológica de los líderes fascistas aunque hayan muerto.

"Hablaba yo de que siempre cuando desaparece, asesinan a un dirigente social, se habla de la pérdida y de que se ausentan de nosotros, pero no su pensamiento, no sus ideales, los ideales no mueren y a eso me refería, a los ideales, el señor Alazraki es seguidor del pensamiento de Hitler", reiteró AMLO al tiempo que aseguró respetar mucho a la comunidad judía.