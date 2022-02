Al borde del llanto, AMLO agradece a sus hijos por resistir ataques y espionaje desde niños

México.- Al borde del llanto, el presidente AMLO dijo sentirse orgulloso de sus hijos por resistir a los ataques y espionaje que han vivido desde niños debido a su carrera política.

En La Mañanera del 15 de febrero de 2022, AMLO expresó que desde que sus hijos eran muy pequeños y él se volvió un opositor en su natal Tabasco, han sido objeto de espionaje y acoso, con autos vigilando sus movimientos frente a su casa, lo que también provocó dificultades para inscribir a sus hijos en escuelas.

"Acerca de mis hijos, yo tengo la ventaja, si se puede decir así, de que hemos sido espiados durante muchos años, desde que ellos estaban pequeñitos, bueno, cuando empezamos a ser oposición en Tabasco nos costó trabajo conseguir escuelas para que los inscribieran, ya se pueden imaginar las que hemos pasado, ellos saben que desde niños hemos tenido carros de vigilancia en frente de nuestra casa", explicó Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario recordó que cuando Roberto Madrazo era gobernador en Tabasco, entre 1995 y 1996, había una orden de aprehensión en su contra por alrededor de 11 delitos y helicópteros sobrevolaban su domicilio.

Con la voz quebrada y al borde de las lágrimas, AMLO agradeció a las periodistas Lourdes Galán y Carmen Lira por haber ido a buscar a sus hijos en aquel difícil momento.

El presidente López Obrador se dijo orgulloso de la resistencia que han mostrado sus hijos ante los ataques por la actividad política de su padre. Afirmó que han respetado el acuerdo de no ocupar cargos públicos, separando siempre lo familiar del servicio público, además de pedirles que "se sigan portando bien" como lo han estado haciendo.

"Ya ellos saben qué es esto, me da mucho orgullo que resistan, y se han portado bien, aunque saben que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público, lo saben perfectamente, mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos, sabemos muy bien, y yo les pido que se sigan portando bien como lo están haciendo, y agradezco al creador que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos", expresó el mandatario conmocionado.

Estas declaraciones de AMLO se dan luego de la polémica en que se ha envuelto su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, por su supuesta vida de lujos en Houston, Texas.

17 días después de que Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicaron un reportaje sobre las casonas en Texas donde vivieron el hijo de AMLO y su esposa, el matrimonio finalmente rompió el silencio para negar cualquier posible conflicto de interés y pedir respeto a su privacidad.

"Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia", declaró el hijo de AMLO.

En ese contexto, salió a relucir que el hijo del presidente trabaja en la firma KEI Partners, propiedad de los hijos del empresario Daniel Chávez, quien asesora de forma gratuita las obras del Tren Maya, además de ser uno de lo empresarios más cercanos a AMLO, lo que confirmado por el propio mandatario.

"José Ramón está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene que ver con Pemex o ninguna empresa vinculada al gobierno, pero no es ese el asunto, el asunto es golpear, porque hay mucho dinero de por medio", declaró AMLO sobre su hijo mayor en Texas.