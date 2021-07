¡Al bote! Dan formal prisión a Luis Cárdenas Palomino por el delito de tortura

México.- Acusado por el delito de tortura, Luis Cárdenas Palomino recibió el auto de formal prisión por parte de un juez federal que atiende su caso.

Luis Cárdenas Palomino, ex alto mando de la Policía Federal durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, se encuentra acusado de cometer el delito de tortura en contra de cuatro presuntos miembros de una banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco, entre los cuales destacan Israrel Vallarta Cisneros, ex pareja de la también involucrada Florence Cassez.

El fallo implica que el ex jefe de Seguridad Regional de la desaparecida Policía Federal continúe preso en el Penal del Altiplano, ya que el delito de tortura es grave en el sistema de justicia tradicional, bajo el cual se tramitó esta acusación.

Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Reclusorio Oriente, consideró que la Fiscalía General de la República ofreció los indicios suficientes para procesar al ex funcionario.

Ayer domingo a las 21:00 horas un actuario notificó a Luis Cárdenas Palomino en Altiplano de la resolución del juez, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

Así lucía Luis Cárdenas Palomino al momento de ser detenido. Foto: FGR

La madrugada del 5 de julio pasado, Cárdenas Palomino fue detenido por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República en una casa del Fraccionamiento Paseo del Bosque, en Naucalpan, Estado de México.

Al día siguiente compareció en la diligencia de declaración preparatoria ante el juez y se reservó su derecho a declarar.

En esa ocasión, pidió duplicar el término legal de 72 a 144 horas para definir su situación jurídica, ya que solicitó que en ese plazo fueran interrogados los cuatro presuntos plagiarios que lo denunciaron por tortura, prueba de la que luego se desistió.

Sus denunciantes son Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortes Vallarta, y Eduardo y Ricardo Estrada Granados, los dos primeros hermano y primo, respectivamente, de Israel Vallarta Cisneros.

Los cuatro supuestos miembros de Los Zodiaco fueron detenidos el 27 de abril de 2012 en un operativo de la Policía Federal en la Colonia Carlos Hank González, de la Alcaldía Iztapalapa.

Los supuestos secuestradores, quienes hoy continúan presos, denunciaron que los agentes aprehensores les propinaron golpes físicos y maltrato psicológico, para que confesaran su participación en un plagio y supuestamente entre ellos se encuentra Luis Cárdena Palomino.