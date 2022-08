Al grito de "corruptos", corren a Manuel Bartlett y su pareja de restaurante en CDMX

Sin embargo, la polémica investigación contra el funcionario y su pareja fue cerrada en diciembre de 2019 por la entonces secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, debido a que no se encontraron pruebas de conflicto de interés.

Hasta el momento, el director de la CFE no se ha pronunciado por el bochornoso momento que habría pasado junto a Julia, quien no es su esposa ni concubina, aunque han mantenido una relación sentimental desde hace 20 años.

A su vez, en redes sociales comenzó a circular una foto del colaborador de AMLO y su pareja supuestamente siendo increpados por los presentes, sin embargo, no hay video de lo ocurrido.

"Manuel Bartlett volvió a entrar y agarró una servilleta (como para pegarle a alguien o no sé para qué), y trató de sacarla. Mientras, los comensales les seguían y gritando a Julia y a Bartlett", detalló en otro tuit.

"Hace 2 sábados @ManuelBartlett y su mujer, q no es su mujer, Julia comieron en el Arturo’s en mesa casi a la entrada. El rest lleno y nadie dijo nada, hasta q pidió la cuenta y le empezaron a gritar muchísimos comensales: rateros, corruptos, ladrón, vende patria y se salieron ", relató la periodista desde su cuenta de Twitter.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.