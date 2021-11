Al modernizar las refinerías en México, disminuirá la contaminación: AMLO

Guanajuato.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el proyecto de modernización y rehabilitación del Sistema Nacional de Refinerías (SNR) contribuirá a la disminución de la contaminación del medio ambiente y, a la par, se cuidará la salud de los habitantes.

Las declaraciones del titular del Pode Ejecutivo Federal se dan en medio de las múltiples críticas que ha recibido su gobierno por la denominada "contrarreforma energética" impulsada por la Cuarta Transformación en el Congreso de la Unión.

En un recorrido por la Refinería de Salamanca en el estado de Guanajuato, el presidente López Obrador explicó que la rehabilitación de las refinerías en México consiste en la modernización de las plantas.

"En qué consiste la rehabilitación, se tienen que modernizar las plantas, esto ayuda mucho también para que no haya contaminación, estamos en la ciudad de Salamanca, como el caso de Cadereyta, Nuevo León, y en Minatitlán (Veracruz), tenemos que cuidar que no se contamine lo que tenga que ir a la atmósfera, que no sea dañino para la salud de la gente”, señaló el mandatario federal.

Recordó que a finales de 2018, la Refinería de Salamanca solamente tenía la capacidad de procesar 90 mil barriles de petróleo diarios; sin embargo, a casi tres años de su administración, se tiene como meta lograr que procese 110 mil barriles diariamente.

López Obrador destacó que gracias al rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) se alcanzará la meta de autosuficiencia en combustibles en la república mexicana para finales de 2024, es decir, cuando termine su mandato presidencial, a fin de ya no depender de otros países.

“Estamos rescatando a Pemex y el objetivo es que para finales del gobierno, cuando termine mi mandato ya no estemos comprando gasolinas como se hace hasta ahora en el extranjero, sino se produzca todo el petróleo procesado, es decir las gasolinas, el diésel, todos los combustibles los produzcamos en nuestro país, producir lo que consumimos en México, no comprar las gasolinas en el extranjero”, sostuvo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O; de Energía (Sener), Rocío Nahle, y del director general de Pemex, Octavio Romero.