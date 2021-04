Al ritmo de "El sinaloense", Rubén Rocha inició su campaña rumbo a la conquista de Sinaloa

Sinaloa.- Al ritmo de "El sinaloense", el candidato a la gubernatura del estado de Sinaloa por la alianza Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, inició de manera oficial su campaña en la búsqueda de la conquista de la gobernación estatal.

En su casa de campaña, el senador con licencia comenzó su campaña agradeciendo la presencia, tanto en el evento como de forma virtual, de los distintos presidentes municipales del estado, así como de los demás candidatos que buscarán ganar un puesto de elección popular el próximo 6 de junio. Asimismo, también agradeció el apoyo de los cientos de asistentes.

Rocha Moya señaló que con el arranque de su campaña da inicio a su vez una nueva era para Sinaloa y, más allá de las fronteras de esta entidad, de toda la república mexicana, con el trabajo que está realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El candidato reconoció como líder al titular del Poder Ejecutivo Federal y resaltó que fue gracias a que él apareció en la boleta del 2018 que muchos de los funcionarios de Morena lograron tener el cargo público que actualmente tienen.

Enfatizó que el mandatario federal es un hombre "congruente", puesto que ha cumplido los compromisos que hizo durante su campaña, a pesar de la resistencia con la que se ha enfrentado de parte de los "conservadores".

Rubén Rocha expresó que su candidatura, así como la de otros aspirantes por la alianza Morena-PAS son la única opción que se tiene para que a Sinaloa arribe el proyecto de la Cuarta Transformación.

El legislador con licencia declaró que la tarea que tienen mediante la alianza entre el Movimiento Regeneración Nacional y el Partido Sinaloense (PAS) es enfocarse, puesto que, si bien de llegar a la gubernatura el proyecto de transformación puede durar solo el tiempo que se mantenga en el poder estatal, también a su vez existe la posibilidad de que este sea trascendente, todo dependerá del comportamiento de ambas fuerzas políticas durante la administración.

Rocha Moya declaró que transforma a Sinaloa supone: en primer lugar, acabar con la corrupción y los corruptos; y en segundo lugar, ampliar los programas sociales implementados por el presidente López Obrador.

El candidato morenista aseguró que los funcionarios de la alianza Morena-PAS harán su tarea en beneficio de todas las familias sinaloenses, sin titubear en el proceso.

El senador con licencia expuso brevemente todo el potencial del que goza Sinaloa para que cada vez más sea mayor el desarrollo que se pueda tener en la región, por lo que se comprometió a trabajar en ello y asumir tal responsabilidad.

Rubén Rocha hizo un llamado a la ciudadanía y a los candidatos a que, en conjunto, construyan un gobierno que no robe, que no mienta y no traicione al pueblo. Además, resaltó la importancia de atender a los más necesitados y, citando al presidente López Obrador "por el bien de todos, primero los pobres".

Rubén Rocha Moya estuvo acompañado por el delegado de Morena en Sinaloa, Américo Villarreal Anaya, la senadora Imelda Castro Castro; el senador Raúl Elenes Angulo; el presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda; la candidata a la presidencia municipal de Navolato, Margot Urrea Pérez; y el candidato a la presidencia municipal de Culiacán por Morena, Jesús Estrada Ferreiro.