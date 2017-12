Alcalde de Mazatlán aconseja tirar balazos "con cuidado"

Mazatlán.- “Todas aquellas personas que les gusta tirar balazos a la medianoche, que lo hagan con mucho cuidado”, declaró el alcalde Fernando Pucheta.

Luego de que se le cuestionara cómo funcionará y se aplicará el operativo para estas fiestas decembrinas, con respecto a las personas que como 'tradición' tiran balazos al aire para despedir el año viejo y a su vez recibir el nuevo.

Tras la pregunta de seguridad, el munícipe, Pucheta Sánchez respondió con "un llamado a la prudencia y a la sensatez".

“Todas aquellas personas que les gusta tirar balazos a la medianoche, que lo hagan con mucho cuidado”, exhortó.

A su vez el edil argumentó que su llamado se debe "porque una bala puede significar la muerte de alguien o tener repercusiones durante toda la vida".

Fernando Pucheta. Foto: Nallely Medina/EL DEBATE

Asimismo hizo un llamado a los padres de familia para que tengan mucho cuidado al darle algún juego pirotécnico a los niños, porque algunos menores han perdido un ojo, por lo que se les pide a los papás prevención y los invita a trabajar en conjunto.

"¿Aconsejar tirar balazos?, algo imposible de creer", reclama Giova Camacho

Tras las palabras de Pucheta Sánchez, el regidor de oposición por parte de la bancada del Partido Sinaloense (PAS), Giova Camacho Castro expresó a través de cuenta oficial de Facebook, el descontento y desacuerdo que tiene con el munícipe. Esto tras el consejo que dio de tirar balazos "con cuidado".

"No lo podemos creer, no es posible, que el máximo Edil de Mazatlán, Don Fernando, aconseje a las personas que acostumbran disparar armas de fuego el 31 de diciembre, lo hagan con cuidado para no lastimar o herir a alguien, en lugar de prevenir estos actos con apego a la ley y al bando de policía y buen gobierno, (...)"

"Ya alguien lo dijo, el pueblo merece el Gobierno que tiene, no estoy de acuerdo porque a veces te lo imponen legalmente sin tener legitimidad", subrayó.