Alcalde en Guerrero NO cumple con obras y lo "encarcelan"

Guerrero.- Indígenas mixtecos de Guerrero encarcelaron ayer por casi cuatro horas al Alcalde morenista de Xochistlahuaca, Daniel Sánchez Néstor, por incumplir con las obras sociales que ofreció en campaña.

Los hechos ocurrieron durante una visita del Alcalde a la comunidad de La Soledad, donde fue increpado por algunos habitantes, entre ellos el comisario, que le reclamaron que no se haya pavimentado la carretera que conduce a la cabecera municipal.

Sánchez les respondió que no podía hacer nada debido a que el Congreso local le autorizó un presupuesto de 78 millones de pesos para 2020, cuando en 2019 ejercieron 120 millones.

Fue entonces que decidieron encerrarlo y lo liberaron hasta que se comprometió a participar con ellos en las protestas para que los gobiernos federal y estatal pavimenten la carretera.

Las demandas que me planteó la gente de La Soledad son justas pero les dije que yo no podía resolverlas porque en el Ayuntamiento no tenemos recursos económicos, contó el Alcalde en entrevista vía telefónica.