Alcaldesa de Acapulco acusa violencia política en su contra

Acapulco, Guerrero.- La alcaldesa de Acapulco, Adela Román, aseguró que las protestas en su contra tienen que ver con sus aspiraciones a ser candidata de Morena a la Gubernatura de Guerrero y que está dispuesta a que se realicen auditorías a su administración.

"Lo que quieren es joder", dijo la Edil de sus opositores, a quienes acusó de violencia política.

No me preocupan, que digan lo que digan, eso no es cierto; yo soy abogada y conozco la ley".

El pasado 14 de agosto en la visita que realizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, prestadores de servicios de las playas se manifestaron en contra de Román.

Durante esta semana, ese mismo grupo cerró la Costera Miguel Alemán y desplegó mantas en las que acusó a la Alcalde de desviar recursos públicos.

"Lamentablemente hay violencia política de género. A ver por qué no voltean hacia alguno otro precandidato? Yo me asumo como precandidata por Morena porque yo ya manifesté mi interés de participar, pero obviamente eso no está en mis manos, eso lo va a decidir el partido", expuso.

¿Por qué tanto golpe hacia mí? ¿Por qué engrandecer los problemas los que Acapulco ha vivido por tantos años. Yo he buscado resolverlos, yo no estoy simulando y estoy poniendo mi mejor esfuerzo".

La Presidenta Municipal de Acapulco sostuvo que a los prestadores de servicios de playas que hoy se manifiestan su gobierno los ha reordenado porque siempre han trabajado en la anarquía.

Ese reordenamiento también lo hizo el Gobierno federal, aclaró, y no fue con el propósito de dejar sin trabajo a esas personas.

No fue (el desalojo) fue con el propósito de quitarles el trabajo, pero todos los oficios tienen sus reglas y tiene uno que desempeñarlos dentro de la normatividad que existe", explicó.

La Edil, quien el próximo 4 de octubre cumple dos años en el cargo, aseguró que en la carrera por la candidatura a la Gubernatura los golpes en su contra están "brutales".

"Pero a quien apalean es al árbol que da frutos. Si no tuviera nada que ofrecer, ni me pelarían", consideró.

Sobre las acusaciones de presuntos desvíos de recursos públicos y de obras sociales que anunció pero que no se han realizado, la Alcaldesa afirmó que éstas fueron aprobadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, que es un órgano ciudadano de Acapulco.

Esas obras no las aprueba el Cabildo, sino el Coplademun que es un organismo que está integrado por colegios de ingenieros y arquitectos y otros profesionales", dijo.

El Coplademun, añadió, aprobó las obras del paso elevado entre Constituyentes y Ejido, además de la pavimentación de concreto hidráulico de 4.7 kilómetros en la comunidad de La Sabana.

A la Edil se le ha cuestionado que en los espectaculares que se montaron en diversos puntos de Acapulco por su Segundo Informe, anuncia como un hecho esas dos obras, cuando ni siquiera se ha colocado la primera piedra.

Los recursos están listos para iniciar las dos obras, respondió.

Yo me someto a cualquier escrutinio financiero y auditorías y lo que tenga que venir para que nosotros podamos demostrar que no es cierto".

Román Ocampo insistió en que sectores políticos de Morena y grupos externos la están atacando para frenar sus aspiraciones políticas.

Sobre su relación con el Gobernador priista Héctor Astudillo, que al principio de su Administración no fue muy cordial ya que tuvieron varios desencuentros, Roman aseveró que ella y el Mandatario han hecho un gran esfuerzo por armonizar las relaciones.