Alcaldesa de Hermosillo llora por falta de recursos (VIDEO)

Sonora.- "La Gobernadora me dice que no llore, que debo ser fuerte" es lo primero que dijo la alcaldesa de Hermosillo antes de romper en llanto por la falta de recursos que vive su municipio.

En su primer Informe de Gobierno, la alcaldesa, Célida Teresa López Cárdenas del partido de Morena comenzó a llorar por la impotencia de no tener dinero para responderle a la ciudadanía.

En un principio la munícipe destacó obras y acciones más relevantes que ha desempeñado en este tiempo al mando del municipio.

Sin embargo ya casi para terminar, López Cárdenas reveló que este año no había sido nada fácil.

La alcaldesa @celidalopezc entregó hoy su Primer Informe de actividades en Sesión Solemne de Cabildo, en la que presentó un año de logros y avances.#InformeCelidaLópez pic.twitter.com/OO11aSW0Gw — Gob. de Hermosillo (@HermosilloGob) September 17, 2019

“Para terminar quiero decirles que este año no ha sido fácil", dijo con un nudo en la garganta. Además expresó: “la gobernadora me dice que no llore y que tengo que ser fuerte”.

“Yo que más quisiera, pavimentar toda la ciudad, responderle a la gente con sus solicitudes de vivienda, poder tener mejores sueldos, desde ya, para nuestros policías, pero todos los lunes nos enfrentamos a un estado financiero y a las cuentas bancarias de la ciudad”.

Además aseguró que a pesar de todo no se iba a rendir "porque ustedes saben que nunca lo he hecho”.

“El Municipio es como una casa, tenemos que mantenerla limpia, ordenada; tenemos que reflejar en nuestros espacios, los más íntimos, la responsabilidad y las ganas de vivir con alegría. Yo estoy convencida de que en Hermosillo todos tenemos algo que aportar”, expresó.

Por último se comprometió a estar a la altura de todos.