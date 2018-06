Alejandra Barrales promete "sacar al narco de CDMX"

Ciudad de México.- Alejandra Barrales prometió expulsar al narco de la Ciudad si gana la Jefatura de Gobierno.

En su cierre de campaña en el Ángel, la candidata Por la CDMX al Frente pronunció su discurso ante 180 mil asistentes, según cifras del PRD, en donde achacó la inseguridad a los diferentes niveles de Gobierno.

Vengo con todo y voy a sacar al narco de esta ciudad me cueste lo que me cueste y ustedes me conocen saben que vamos a cumplir porque soy mujer de palabra.