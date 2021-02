Alejandro Gertz asegura que acusación contra Cabeza de Vaca no se trata de venganza política

Ciudad de México.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró durante La Mañanera que la reciente acusación contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, para su desafuero por supuesta relación con el narcotráfico, no se trata de una “venganza política”.

El fiscal Gertz Manero indicó que, luego de la acusación presentada por la FGR, el juicio contra Cabeza de Vaca se realizará de manera transparente, pues toda la evidencia estará a disposición del Poder Legislativo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo recalcó que el caso del gobernador Francisco Cabeza de Vaca, no se trata de una venganza política, reiterando que el juicio será lo más transparente posible, para determinar la situación legal del mandatario estatal.

Leer más: FGR pide a la Cámara de diputados desaforar al Gobernador de Tamaulipas

“No podrá darse venganza de tipo político porque prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron lo que se hizo en el procedimiento de investigación y lo que se le propone al Congreso”, declaró Alejandro Gertz.

En este sentido, Gertz Manero recalcó que los diputados tendrán total acceso a las pruebas para poder determinar si las pruebas presentadas son legítimas y puedan proceder contra Francisco Cabeza de Vaca.

La acusación para el desafuero del gobernador de Tamaulipas quedará a disposición de la Cámara de Diputados, quienes analizarán las pruebas, por lo que el fiscal general hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en la veracidad de los legisladores para determinar el caso.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró su compromiso al no permitir la impunidad y ser “tapadera” de los funcionarios que comentan delitos durante sus funciones como servidores públicos.

“Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe saberse, recuerdo que he dicho que no somos tapadera de nadie, la instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea”, aseveró el presidente.

FGR denuncia a Francisco Cabeza de Vaca

El 23 de febrero, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por supuestos lazos con l crimen organizado.

Leer más: Se han recuperado más de 485 mdp en operaciones ilícitas en México: Rosa Icela Rodríguez

De acuerdo con el dictamen que fue hecho público por el diputado Ignacio Mier Velazco, se acusa al gobernador de Tamaulipas de tener relación con la delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La denuncia ya ha sido presentada a la Cámara de Diputados y serpa este próximo 25 de febrero que la acusación sea reiterada por la parte demandante y continuar con el proceso legal contra Francisco Cabeza de Vaca.