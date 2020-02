Alejandro Gertz niega su renuncia tras rumores

Ciudad de México.- El titular de la Fiscalía General de la República FGR), Alejandro Gertz Manero, descartó hoy durante la conferencia matutina todo rumor acerca de su supuesta renuncia al frente de la FGR.

Gertz Manero, se presentó a la mañanera de este 10 de febrero para entregar a AMLO un cheque de parte de la Fiscalía por 2 mil mdp de dinero incautado de actividades ilícitas.

Aprovecho, pues, dentro de los cuestionamientos de la prensa, para desmentir el rumor,que circulaba los últimos días a través de redes sociales, de su posible renuncia como titular de la FRG.

Fíjese que curioso me han enfermado, me han renunciado, me han puesto en mi boca palabras que no he dicho, parece que hay un grupo que estoy molestando, pero es nuestro trabajo”, declaró.